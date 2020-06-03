Россия пригласила расчёты 19 стран принять участие в параде Победы 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская сторона пригласила парадные расчёты 19 стран принять участие в параде Победы на Красной площади 24 июня.



Об этом он сказал в ходе селекторного совещания.



«Приглашены парадные расчёты 19 иностранных государств», — приводит



Шойгу проинформировал, что 24 июня парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооружённых сил.



«Планируется привлечь 64 тыс. человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов», — заявил он. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская сторона пригласила парадные расчёты 19 стран принять участие в параде Победы на Красной площади 24 июня.Об этом он сказал в ходе селекторного совещания.«Приглашены парадные расчёты 19 иностранных государств», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости слова министра.Шойгу проинформировал, что 24 июня парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооружённых сил.«Планируется привлечь 64 тыс. человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов», — заявил он. При этом в параде на Красной площади будут задействованы около 14 тыс. человек.



«К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», — сообщил министр.



Он потребовал исключить любые контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, не участвующими в тренировках.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня в России будет нерабочим днём.



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В параде Победы в Москве, который пройдёт 24 июня, примут участие 75 сербских солдат и офицеров. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.



«Мы также очень рады тому, что в параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады войск Сербии», — сообщил дипломат.



По его словам, во Второй мировой войне на территории тогдашней Югославии сербский народ понёс больше всего человеческих потерь.



«Мы в Сербии это осознаём и прекрасно знаем, кто сломал хребет вермахту во Второй мировой войне — это была Красная армия. Граждане Сербии никогда не забудут большую помощь и жертвы красноармейцев в освобождении Белграда и северных частей Сербии», — подчеркнул он. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: День Победы, парад, участники География: Россия — статья прочитана 195 раз Комментарии