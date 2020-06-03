Не попадитесь!

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Отдел главного архитектора Вильнюсского самоуправления столкнулся с ещё одним, как написано в пресс-релизе столичных властей, дерзким поведением строителей и проектировщиков, когда были нарушены принципы гармоничного развития территорий и, возможно, обмануты потенциальные покупатели.



Агентство недвижимости уже продаёт дома, на строительство которых не было получено разрешения - восемь сблокированных домов, спроектированных на одном участке индивидуальных домов.



Отдел главного архитектора городского самоуправления получил запрос на выдачу разрешения на строительство по проекту «Восемь блочных одноквартирных домов. Ул. Круопишкю, 5, Вильнюс. Строительный проект».



По словам автора проекта, архитектора Римвидаса Мудураса, это восемь индивидуальных жилых домов, площадь каждого из них не превышает 300 кв. метов м, поэтому они якобы не нуждаются ни в утверждении проектного задания, ни в процедуре обнародования проектных предложений. Агентство недвижимости уже продаёт дома, на строительство которых не было получено разрешения - восемь сблокированных домов, спроектированных на одном участке индивидуальных домов.Отдел главного архитектора городского самоуправления получил запрос на выдачу разрешения на строительство по проекту «Восемь блочных одноквартирных домов. Ул. Круопишкю, 5, Вильнюс. Строительный проект».По словам автора проекта, архитектора Римвидаса Мудураса, это восемь индивидуальных жилых домов, площадь каждого из них не превышает 300 кв. метов м, поэтому они якобы не нуждаются ни в утверждении проектного задания, ни в процедуре обнародования проектных предложений.











«Самоуправление рассматривает этот и аналогичные проекты как комплекс сблокированных домов, общая площадь которого значительно превышает 600 кв. метров, и для него требуется как согласование проектных заданий, так и процедуры обнародования проектных предложений, - сказал главный архитектор города Миндаугас Пакалнис. - Кроме того, муниципальные специалисты, оценив принципы окружающей застройки, констатировали, что в этом квартале и вокруг Байорай преобладают одноквартирные и двухквартирные жилые дома. Поэтому гораздо более плотная застройка нарушает критерии архитектурного качества, установленные в Законе об архитектуре Литовской Республики, и требующие гармонии с окружающей средой. По этим двум причинам самоуправление отказалось выдать разрешение на строительство для данного проекта. Кроме того, мы очень рассчитываем на то, что Министерство окружающей среды обратит внимание на эту проблему, возникающую из-за пробелов в Техническом регламенте строительства - нам всё ещё не хватает юридических рычагов, чтобы контролировать строительство многоквартирных домов в районах с одноквартирными зданиями».



На этом история не заканчивается - несмотря на негативный отклик Вильнюсского самоуправления, застройщики уже продают жилые дома, запланированные в рамках этого проекта. Об этом представителям городских властей сообщили жители соседних участков.



Но, по мнению муниципалитета, это грубая попытка воспользоваться упрощением процедур, которые по решению Министерства окружающей среды действительно оговорены в Техническом регламенте строительства для одноквартирных и двухквартирных жилых домов.«Самоуправление рассматривает этот и аналогичные проекты как комплекс сблокированных домов, общая площадь которого значительно превышает 600 кв. метров, и для него требуется как согласование проектных заданий, так и процедуры обнародования проектных предложений, - сказал главный архитектор города Миндаугас Пакалнис. - Кроме того, муниципальные специалисты, оценив принципы окружающей застройки, констатировали, что в этом квартале и вокруг Байорай преобладают одноквартирные и двухквартирные жилые дома. Поэтому гораздо более плотная застройка нарушает критерии архитектурного качества, установленные в Законе об архитектуре Литовской Республики, и требующие гармонии с окружающей средой. По этим двум причинам самоуправление отказалось выдать разрешение на строительство для данного проекта. Кроме того, мы очень рассчитываем на то, что Министерство окружающей среды обратит внимание на эту проблему, возникающую из-за пробелов в Техническом регламенте строительства - нам всё ещё не хватает юридических рычагов, чтобы контролировать строительство многоквартирных домов в районах с одноквартирными зданиями».На этом история не заканчивается - несмотря на негативный отклик Вильнюсского самоуправления, застройщики уже продают жилые дома, запланированные в рамках этого проекта. Об этом представителям городских властей сообщили жители соседних участков. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Круопишкю, 5, Миндаугас Пакалнис, сблокированныq дом — статья прочитана 161 раз Комментарии