В Италию – на троллейбусе

Летом, по выходным, Вильнюс собирается приглашать горожан путешествовать по разным странам, не покидая при этом литовской столицы.



Городские общины, гиды и организаторы мероприятий, рестораны, гостиницы и художники объединили свои силы, чтобы создать для горожан, которые по всем известным причинам не могут отправиться в отпуск за границу, такие условия, что хотя бы отчасти создали впечатления посещения дальних стран.



Цель проекта, помимо прочего, помочь также местному бизнесу, лишившегося иностранных туристов.



«Инициатива отдыха в Вильнюсе – одно из средств подготовленного нами плана помощи «4x3» для бизнеса, туризма и культуры. Сейчас очень важны творческие решения, чтобы туристический сектор выжил в условиях карантина. Важно также, чтобы у людей, лишившихся возможности путешествовать, появилось больше положительных эмоций, позволяющих отдохнуть от изменившегося ритма жизни. Я приглашаю в Вильнюс: здесь вы обретёте радость путешествий, познакомитесь с ещё неизвестной для вас культурой», – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.



«Пандемия не только принесла с собой вызовы, но и объединила нас. Это становится очевидно при организации подобных проектов – к проекту присоединились многие представители культуры и бизнеса», – сказала глава агентства Go Vilnius Инга Романовскене.



По её словам, столичный бизнес не только готов предложить услуги, характерные для отдельных стран, но и предоставить их по особенно привлекательным ценам. Более дешёвые поездки в Вильнюс из других городов Литвы гарантируют «Lietuvos geležinkeliai», «Kautra», «BusTuras», «Citybee», а тем, кто приедет в столицу на своём автомобиле недорогую парковку в центре Вильнюса предоставит «Unipark».



Итальянские выходные намечены на 5-7 июня. 19 июня начнутся индийские выходные, а 3 июля - американские.



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления

Начиная с 5 июня, каждую вторую неделю Вильнюс будет превращаться в новую страну. Настроение экзотического отпуска будут создавать 7 стран, наиболее полюбившихся литовским путешественникам - Италии, Индии, США, Франции, Испании, Германии и Японии. Для этого не придётся никуда лететь. Сэкономленное на переезде время можно посвятить развлечениям и открытиям, сказано в пресс-релизе.