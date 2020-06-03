Именные скамейки 🔊 Воспроизвести







Вильнюс приглашает всех, для кого дорог этот город, купить специальные именные скамейки в литовской столице. И это будет прекрасным подарком какого-нибудь класса по случаю окончания школы, сюрпризом для супружеской пары, как знак благодарности за чьи-то добрые дела, как это сделал, например, Союз по борьбе с рассеянным склерозом (Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, LISS).



На проспекте Гедимино появилась первая скамейка с именной табличкой, на которой написано: «Не каждому легко встать. Но возможно. Рассеянный склероз - это болезнь, которую можно остановить». Пожертвование в размере 500 евро на именную скамью городские власти используют на неформальное воспитание детей, растущих в семьях, подверженных социальному риску. На проспекте Гедимино появилась первая скамейка с именной табличкой, на которой написано: «Не каждому легко встать. Но возможно. Рассеянный склероз - это болезнь, которую можно остановить». Пожертвование в размере 500 евро на именную скамью городские власти используют на неформальное воспитание детей, растущих в семьях, подверженных социальному риску.



По словам главы LISS Алдоны Дросейкене, возникла идея поделиться поддержкой и в то же время распространить таким образом информацию о рассеянном склерозе, о заболевании, которое до сих пор не всем известно, хотя затронуло уже и молодых людей. Именная скамья станет для них новым местом встречи. Табличка поможет людям быстрее найти объединение, которое работает с квалифицированными специалистами в сфере медицинских и социальных услуг, психологической помощи.



«Давайте встретимся и присядем на скамейку на проспекте Гедимино уже на этой неделе. Совместными усилиями мы сможем контролировать болезнь и даже как бы подружиться с ней. Ничто не лечит лучше, чем хороший друг рядом. Это еще одна прекрасная возможность получить поддержку и познакомиться с новыми единомышленниками - давайте используем её», - приглашает А. Дросейкене, руководитель LISS.











Согласно процедуре, утвержденной членами городского совета, после уплаты установленного взноса в Вильнюсе можно украсить скамью в городе небольшой табличкой с желаемой надписью - стать своего рода хранителем этой скамьи. Такие таблички благодарности будут на скамейках в парке Вингис, на проспекте Гедимино, в саду Бернардинай, на набережной Нерис и т.д.



Ожидается, что у жителей Вильнюса будет много фантазий и идей, что написать на именных табличках, а скамеек хватит на всех. Для тех, кто заплатит 500-1000 евро, «получит» свою скамейку на год, при уплате от 1000 до 5000 евро - на десять лет, а взносе 5000 евро и больше муниципалитет обязуется беречь данную скамью даже 50 лет. Средства, собранные за именные скамейки, будут исполдьзованы муниципалитетом исключительно на благородные цели.



Более подробная информация об этом – на сайте Вильнюсского самоуправления vilnius.lt, в разделе



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления «Большое спасибо этой организации, которая пожертвовала 500 евро. Деньги пойдут на кружки, где занимаются дети, растущие в семьях, подверженных социальному риску. Мы все понимаем, что уязвимые группы нуждаются в такой помощи еще больше во время карантина. Поэтому я приглашаю людей, организации и предприятия воспользоваться этим примером и купить скамейку, чтобы тем самым помочь вильнюсским детям», - говорит Винцас Юргутис, инициатор идеи и член Вильнюсского городского совета.По словам главы LISS Алдоны Дросейкене, возникла идея поделиться поддержкой и в то же время распространить таким образом информацию о рассеянном склерозе, о заболевании, которое до сих пор не всем известно, хотя затронуло уже и молодых людей. Именная скамья станет для них новым местом встречи. Табличка поможет людям быстрее найти объединение, которое работает с квалифицированными специалистами в сфере медицинских и социальных услуг, психологической помощи.«Давайте встретимся и присядем на скамейку на проспекте Гедимино уже на этой неделе. Совместными усилиями мы сможем контролировать болезнь и даже как бы подружиться с ней. Ничто не лечит лучше, чем хороший друг рядом. Это еще одна прекрасная возможность получить поддержку и познакомиться с новыми единомышленниками - давайте используем её», - приглашает А. Дросейкене, руководитель LISS.Согласно процедуре, утвержденной членами городского совета, после уплаты установленного взноса в Вильнюсе можно украсить скамью в городе небольшой табличкой с желаемой надписью - стать своего рода хранителем этой скамьи. Такие таблички благодарности будут на скамейках в парке Вингис, на проспекте Гедимино, в саду Бернардинай, на набережной Нерис и т.д.Ожидается, что у жителей Вильнюса будет много фантазий и идей, что написать на именных табличках, а скамеек хватит на всех. Для тех, кто заплатит 500-1000 евро, «получит» свою скамейку на год, при уплате от 1000 до 5000 евро - на десять лет, а взносе 5000 евро и больше муниципалитет обязуется беречь данную скамью даже 50 лет. Средства, собранные за именные скамейки, будут исполдьзованы муниципалитетом исключительно на благородные цели.Более подробная информация об этом – на сайте Вильнюсского самоуправления vilnius.lt, в разделе vardiniai-suoleliai. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Именные скамейки, рассеянный склероз, Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, LISS — статья прочитана 142 раза Комментарии