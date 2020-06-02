Спасибо, что вернулись! 🔊 Воспроизвести Фото: opera.lt







Первый концерт оперных солистов после карантина на террасе Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) состоялся в первый день лета и сопровождал его аромат горячего шоколада. Отныне эта терраса будет открыта для всех, кто ищет спокойствия в центре литовской столицы.



«Спасибо, что вы вернулись к нам. Мы не случайно встречаемся здесь, у каскадного фонтана театра: это отличное место для летних мероприятий, где в будущем мы собираемся показать любителям театра не одну замечательную творческую задумку. А теперь мы, вместе со всей Литвой, хотели бы поблагодарить тех, кто помог противостоять кризису пандемии и тем самым дал нам возможность снова послушать прекрасную музыку», - сказал генеральный директор ЛНТОБ Йонас Сакалаускас, стоя на лестнице театра, перед выступлением солистов - Виктории Мишкунайте и Томаса Павилёниса.



Слушателей первого посткарантинного концерта, собравшихся у театра, ставшего частью общереспубликанской культурной акции «Спасибо, Литва!», летним солнечным вечером было немало. В течение четверти часа В. Мишкунайте и Т. Павилёнис спели две ариии из оперы Джакомо Пуччини «Богема» и куплеты из оперетты Иоганна Штрауса «Цыганский барон». «Спасибо, что вы вернулись к нам. Мы не случайно встречаемся здесь, у каскадного фонтана театра: это отличное место для летних мероприятий, где в будущем мы собираемся показать любителям театра не одну замечательную творческую задумку. А теперь мы, вместе со всей Литвой, хотели бы поблагодарить тех, кто помог противостоять кризису пандемии и тем самым дал нам возможность снова послушать прекрасную музыку», - сказал генеральный директор ЛНТОБ Йонас Сакалаускас, стоя на лестнице театра, перед выступлением солистов - Виктории Мишкунайте и Томаса Павилёниса.Слушателей первого посткарантинного концерта, собравшихся у театра, ставшего частью общереспубликанской культурной акции «Спасибо, Литва!», летним солнечным вечером было немало. В течение четверти часа В. Мишкунайте и Т. Павилёнис спели две ариии из оперы Джакомо Пуччини «Богема» и куплеты из оперетты Иоганна Штрауса «Цыганский барон». Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: ЛНТОБ, Литовский Национальный театр оперы и балета, „Ačiū, Lietuva!“ — статья прочитана 108 раз Комментарии