Страны Балтии и Польша договорились о совместных действиях после коронавирусного кризиса 🔊 Воспроизвести



Страны Балтии и Польша во вторник договорились о совместных действиях после коронавирусного кризиса, подчеркивая сотрудничество в обмене информацией с целью повышения безопасности в регионе, в поддержку программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство".



"Мы подтверждаем свое обязательство продолжать совместную работу по поиску ответа на возникающие вызовы, чтобы повысить безопасность и благосостояние в регионе и во всей Европе", - говорится в подписанном во вторник в Таллине министрами иностранных дел совместном документе.



Подчеркивается, что сотрудничество должно начинаться "с близких контактов и обмена информацией между соседями".



В соглашении подчеркивается стремление сплотить силы с целью преодоления кризиса, "координирования послекризисных мер, призванных смягчить негативное воздействие в разных сферах, особенно в экономике, социальном сектора, безопасности". Страны Балтии и Польша во вторник договорились о совместных действиях после коронавирусного кризиса, подчеркивая сотрудничество в обмене информацией с целью повышения безопасности в регионе, в поддержку программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство"."Мы подтверждаем свое обязательство продолжать совместную работу по поиску ответа на возникающие вызовы, чтобы повысить безопасность и благосостояние в регионе и во всей Европе", - говорится в подписанном во вторник в Таллине министрами иностранных дел совместном документе.Подчеркивается, что сотрудничество должно начинаться "с близких контактов и обмена информацией между соседями".В соглашении подчеркивается стремление сплотить силы с целью преодоления кризиса, "координирования послекризисных мер, призванных смягчить негативное воздействие в разных сферах, особенно в экономике, социальном сектора, безопасности". Как сказал на пресс-конференции министр ИД Эстонии Урмас Рейнсалу, главе МИД Польши Яцеку Чапутовичу рассказали об опыте Балтийских государств в реализации инициативы "открытия границ для граждан этих стран".



"Мы договорились о необходимости обмениваться информацией между балтийскими друзьями и Польшей, также договорились об обмене полным комплектом информации, а также о том, что мы продолжим сотрудничество в том направлении, как мы постепенно принимали решения разрешить жителям Польши приезжать на наши территории. Польша тоже постепенно смягчала свои ограничения", - подчеркнул У. Рейнсалу.



Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс подчеркнул, что так называемый "пузырь" стран Балтии оправдал себя, несмотря на разные процедуры в правительствах.



"Мы применяем одни и те же эталоны, одну и ту же точку зрения, как поступать к нашими гражданами, как применять меры ограничения или постепенно их снимать. Так что это координирование на самом деле ценно", - сказал Л. Линкявичюс.



Также договорено продолжить поддержку государствам-участникам программы ЕС "Восточное партнерство", сотрудничество в деле развития оборонных позиций НАТО в регионе, включая совместные учения в международных группах НАТО, в деле повышения устойчивости к кибернетическим и гибридным угрозам.



"Усиленное присутствие США в регионе - важный элемент безопасности. Нам также следует обратить внимание и обеспечить безопасность коммуникаций, включая 5G", – говорится в совместном заявлении министров.



В нем акцентируется и важность синхронизации энергосетей Балтийских государств с сетями Европы с использованием инфраструктуры энергетики Польши.



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В связи с улучшением пандемической ситуации Польша надеется в "ближайшие недели" отозвать запрет на въезд граждан соседних стран и других иностранцев, говорит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.



На совместной пресс-конференции с министрами ИД Балтийских стран во вторник министр Я. Чапутович сказал, что так называемый "Балтийский пузырь", когда страны еще раньше решили отменить ограничения на поездки для граждан друг друга - это "вдохновение для Польши", однако все еще возникает немало проблем из-за связанных с миграцией очагов коронавируса, например, на угольных шахтах.



"Это компромисс между угрозой для здоровья и потребностью развивать экономику и туризм. Так что нам следует относиться к этому должным образом. Решения о фазе снятия ограничений, связанной с поездками, должен принять министр здравоохранения", - сказал Я. Чапутович.



Он подчеркнул, что хотя страны "на правильном пути" в плане обуздания коронавируса, конкретные решения будут зависеть от рекомендаций экспертов.



"Поскольку мы на правильном пути, я надеюсь, что в течение нескольких ближайших недель ограничения будут сняты, и поездки в отпуск станут возможны", - добавил министр.



Он подчеркнул, что на уровне Евросоюза (ЕС) ведутся дискуссии об единой политике относительно поездок во всем сообществе.



"Возможно, этот "пузырь" будет "пузырем" ЕС, я надеюсь", - сказал он.



Страны Балтии договорились о списке 24 стран, из которых разрешается приезжать иностранцам, по приезде из еще 24 стран не нужна двухнедельная самоизоляция.



Л. Линкявичюс надеется на координирование действий во всем ЕС



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал BNS, что не услышал от польского министра конкретной даты открытия границ для Балтийских государств, однако польский министр проявил интерес к опыту стран Балтии в деле координирования совместных действий. Он говорит, что постепенно следует переходить к общему координированию действий во всем ЕС.



"Этот процесс занимает немного больше времени, но я бы спрогнозировал, что Польша тоже откроется, и это будет еще один один логичный участник этого нашего "Балтийского пузыря". То же самое можно сказать и о Финляндии. Мы пытаемся расширить этот опыт, представляя, что весь ЕС, вся шенгенская зона должны быть такими, тогда мы координировали бы открытие границ с третьими странами", - сказал Л. Линкявичюс.



По его словам, на встрече детально обсуждались вопросы безопасности, связанные с совместными военными учениями, развитием оборонных планов, ситуация с участием США в обеспечении безопасности Польши, координирование действий в контексте 5G. Л. Линкявичюс говорит, что у стран "очень сходное мнение" при оценке проекта бюджета ЕС.



Польша до 12 июня продлила контроль на внутренних границах с Литвой, Германией, Чехией и Словакией. Сейчас граждане Литвы могут ехать в Польшу по работе, бизнесу или учебе, а также могут транзитом следовать через эту страну. Литва и другие страны Балтии не применяют требования самоизоляции для приезжающих из Польши. Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 179 раз Комментарии