МИД Литвы: предложенное соглашение по электричеству с БелАЭС не отвечает интересам Литвы 🔊 Воспроизвести



Предлагаемое Министерством энергетики совместное соглашение Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами не отвечает интересам Литвы, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



Он обещает призвать правительство не поддержать предложение министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, так как компромиссы, позволяющие трем странам Балтии занимать различную позицию в вопросе о покупке электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) "не должны быть приемлемы".



"Это проект соглашения, который, на мой взгляд, не устраивает интересы Литвы, и я не считаю, что правительство должно его одобрить. Я говорил об этом и своему коллеге - министру энергетики", - сказал BNS Л. Линкявичюс.



"Наша принципиальная позиция такова, что страны Балтии должны занимать скоординированную позицию, единую в вопросе об отказе от покупки электроэнергии с этого небезопасного объекта по всем аспектам, у нас есть определенное понимание и в Еврокомиссии (ЕК). Нам не следует отходить с этих позиций, и такие компромиссы не должны быть приемлемы", - сказал министр. Предлагаемое Министерством энергетики совместное соглашение Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами не отвечает интересам Литвы, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.Он обещает призвать правительство не поддержать предложение министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, так как компромиссы, позволяющие трем странам Балтии занимать различную позицию в вопросе о покупке электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) "не должны быть приемлемы"."Это проект соглашения, который, на мой взгляд, не устраивает интересы Литвы, и я не считаю, что правительство должно его одобрить. Я говорил об этом и своему коллеге - министру энергетики", - сказал BNS Л. Линкявичюс."Наша принципиальная позиция такова, что страны Балтии должны занимать скоординированную позицию, единую в вопросе об отказе от покупки электроэнергии с этого небезопасного объекта по всем аспектам, у нас есть определенное понимание и в Еврокомиссии (ЕК). Нам не следует отходить с этих позиций, и такие компромиссы не должны быть приемлемы", - сказал министр. Как сообщило Минэнергетики, кабмин в среду рассмотрит совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с третьими странами на период до 2025 года, когда энергосети Балтийских стран будут синхронизированы с европейскими сетями.



Ж. Вайчюнас говорит, что соглашение позволит Литве провести в жизнь требования закона о недопустимости попадания электроэнергии из Беларуси в Литву.



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В среду правительство Литвы рассмотрит соглашение Балтийских стран о торговле электроэнергией со странами Балтии до 2025 года, когда линии электропередачи стран Балтии будут синхронизированы с ЛЭП Европы.



"Соглашение позволит правительству и министерству реализовать требования закона о поставках электроэнергии из Беларуси. Наша позиция остается последовательной, четкой и не меняется – в Литве не будет осуществляться, и наша инфраструктура не будет использоваться", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



Министерство энергетики сообщает, что новую методику начнут применять сразу же, как Литва запретит торговлю через перемычку Литвы и Беларуси, когда будет запущена Белорусская АЭС в Островце. Методика будет действовать временно до 2025 года, в подсчет мощностей в ней не будут включены смычки с Беларусью.



Литва, Латвия и Эстония при участии Еврокомиссии ведут переговоры по этому соглашению с осени прошлого года.



С целью реализации закона Литвы, также будет введена система сертификатов происхождения, которая позволит идентифицировать происхождение импортируемой электроэнергии, чтобы в Литву не попадала электроэнергия белорусского происхождения.



Кроме того, намечено ввести новый налог на инфраструктуру, чтобы расходы по использованию ЛЭП для импорта справедливо компенсировались, и чтобы импортируемая электроэнергия облагалась налогом.



Согласно утвержденной в 2012 году трехсторонней методике торговли с третьими странами, торговля электроэнергией в странах Балтии ведется только через Литву, однако эта методика утратит силу, когда будет запущена БелАЭС. Ни у Латвии, ни у Эстонии нет прямых соединений ЛЭП с Беларусью. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: БелАЭС, бойкот, угроза, безопасность — статья прочитана 167 раз Комментарии