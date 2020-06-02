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Как Птица Феникс





В вильнюсской гимназии Александра Пушкина в минувший понедельник прозвучал последний звонок уходящего в историю необычного учебного года.

Из-за карантина руководству гимназии и выпускникам пришлось выбирать между виртуальной церемонией прощания со школой 31-го её выпуска и прощанием в реальном, пусть и сильно урезанном режиме. В итоге победил вариант живого, хоть и с соблюдением мер карантинновирусной предосторожности общения.

Важным моментом церемонии стало появление Птицы Феникс, объединившей уходящих в самостоятельное плавание выпускников и учительский коллектив, остающийся в гимназии.

- Вот уже, наверное, лет 15 каждый новый выпуск выбирает и рисует к последнему звонку свой символ. В этот раз ребята выбрали Птицу Феникс, символ возрождения, символ нового цикла в жизни и выпускников, и школы. Прощаясь, мы ведь обязательно потом будем встречаться, но уже в другом качестве, - пояснила корреспонденту «Обзора» директор гимназии Александра Пушкина Елена Журовска.
Когда выпускники покинули площадку перед входом в школу, нарисованная Птица Феникс стала уже символом не только 31-го выпуска, но и всей нашей нынешней жизни – всё хорошее обязательно вернётся!

Фоторепортаж Виктора Грецкаса, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, образование
Ключевые слова: последний звонок, Елена Журовска, гимназия Александра Пушкина
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добавлена сегодня, 2 июня, 15:00

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