Как Птица Феникс

Из-за карантина руководству гимназии и выпускникам пришлось выбирать между виртуальной церемонией прощания со школой 31-го её выпуска и прощанием в реальном, пусть и сильно урезанном режиме. В итоге победил вариант живого, хоть и с соблюдением мер карантинновирусной предосторожности общения.Важным моментом церемонии стало появление Птицы Феникс, объединившей уходящих в самостоятельное плавание выпускников и учительский коллектив, остающийся в гимназии.- Вот уже, наверное, лет 15 каждый новый выпуск выбирает и рисует к последнему звонку свой символ. В этот раз ребята выбрали Птицу Феникс, символ возрождения, символ нового цикла в жизни и выпускников, и школы. Прощаясь, мы ведь обязательно потом будем встречаться, но уже в другом качестве, - пояснила корреспонденту «Обзора» директор гимназии Александра Пушкина Елена Журовска.