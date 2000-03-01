Счастливого пути!

Так родилась идея вручать дипломы не в актовом зале, а на находящемся неподалёку от школы автодроме и прямо за рулём машины.«Поскольку условия карантина стали несколько свободнее, мы решили, что нашим ученикам будет грустно приходить в пустую школу, чтобы получить диплом. Поэтому мы решили провести особенную церемонию - на школьном автодроме», - сказала Эляна Пялакаускене, директор Вильнюсской школы автомеханики и бизнеса.

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Накануне она в беседе с корреспондентом «Обзора» по секрету призналась, что во время вручения церемонии выпускников будет приветствовать самый знаменитый, пожалуй, на сегодня гонщик Литвы – Бенедиктас Ванагас. И Эляна переживала, получится ли у знаменитости выкроить время и приехать в гости к молодым специалистам.И Бенедиктас не подвёл, приехал, чтобы напутствовать выпускников на добрый путь, в чём трудно было не заметить определённый символизм.К слову, обладателей новеньких дипломов, подъезжавших за документами на автомобилях, по дороге ждал участок мокрой и скользкой трассы – как напоминание о том, что в любой ситуации нужно не терять голову и вести себя достойно.Символично смотрелись и синие перчатки выпускников, на которых было написано одно слово: «Ačiū».