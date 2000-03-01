Счастливого пути!

Если бы не карантин, то выпускники Вильнюсской школы автомеханики и бизнеса нынешнего года должны были бы на днях стать участниками традиционной церемонии вручения дипломов, но коронавирусные ограничения запретили привычные традиции. Однако автомеханики не сдались и придумали, как всё-таки отпраздновать важный этап в своей жизни.
Так родилась идея вручать дипломы не в актовом зале, а на находящемся неподалёку от школы автодроме и прямо за рулём машины.
«Поскольку условия карантина стали несколько свободнее, мы решили, что нашим ученикам будет грустно приходить в пустую школу, чтобы получить диплом. Поэтому мы решили провести особенную церемонию - на школьном автодроме», - сказала Эляна Пялакаускене, директор Вильнюсской школы автомеханики и бизнеса.
Накануне она в беседе с корреспондентом «Обзора» по секрету призналась, что во время вручения церемонии выпускников будет приветствовать самый знаменитый, пожалуй, на сегодня гонщик Литвы – Бенедиктас Ванагас. И Эляна переживала, получится ли у знаменитости выкроить время и приехать в гости к молодым специалистам.
И Бенедиктас не подвёл, приехал, чтобы напутствовать выпускников на добрый путь, в чём трудно было не заметить определённый символизм.
К слову, обладателей новеньких дипломов, подъезжавших за документами на автомобилях, по дороге ждал участок мокрой и скользкой трассы – как напоминание о том, что в любой ситуации нужно не терять голову и вести себя достойно.
Символично смотрелись и синие перчатки выпускников, на которых было написано одно слово: «Ačiū».
Фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор»
И Бенедиктас не подвёл, приехал, чтобы напутствовать выпускников на добрый путь, в чём трудно было не заметить определённый символизм.
(Смотреть с 1.03.00)
К слову, обладателей новеньких дипломов, подъезжавших за документами на автомобилях, по дороге ждал участок мокрой и скользкой трассы – как напоминание о том, что в любой ситуации нужно не терять голову и вести себя достойно.
Символично смотрелись и синие перчатки выпускников, на которых было написано одно слово: «Ačiū».
Фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор»
Инф. «Обзора»
Категории: авто, в странах Балтии, образование
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