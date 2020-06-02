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О коронавирусе в Литве сегодня /дополнено/



За прошедшие сутки в Литве установлено 4 новых случая коронавируса, общее их число составляет теперь 1682, сообщил Минздрав.

Все еще больны 353 заразившихся, выздоровели 1249. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.

За сутки в Литве проведен 4871 анализ на коронавирус, общее число тестов составляет 309 тыс. 725.

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В странах Балтии к полудню вторника выявлено в общей сложности 4623 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 1682 случая, проверено 309 тыс. 725 проб, умер 71 человек.

Латвия: подтвержден 1071 случай, проверено 111 тыс. 404 пробы, умерли 24 человека.

Эстония: подтверждено 1870 случаев, проверено 85 тыс. 175 проб, умерло 68 человек.
Впервые с марта в Эстонии не зафиксировано ни одного нового заражения коронавирусом.

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От коронавируса скончался еще один подопечный Дома престарелых в Антавиляй (под Вильнюсом), сообщил во вторник BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). Это 71-ая смерть от COVID-19 в Литве.

"Лицо заболело 29 апреля, оно входило в группу старше 91 года, у него были параллельные заболевания. Пациент скончался в подразделении Вильнюсской городской клинической больницы, где находятся на лечении люди, болеющие коронавирусом", – сообщила директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По словам Р. Лингене, это пятый смертельный случай от коронавируса в Антавиляйском доме престарелых.

В пятницу в этом учреждении были подтверждены еще три новых случая этой болезни, общее количество зараженных в нем составило 47 – в целом ею заразились 30 подопечных и 17 работников.

Как сообщила представитель НЦОЗ, распространение коронавируса в этом доме престарелых, скорее всего, связано с неправильным использованием защитных средств.

В целом, по данным на вторник, в Литве было подтверждено 1682 случая заражения коронавирусом. Этой инфекцией еще болеют 353 зараженных, выздоровели 1249.

От COVID-19 в Литве скончался 71 человек, еще девять зараженных скончались по иным причинам.
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Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 2 июня, 14:05

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