Загрузка... О коронавирусе в Литве сегодня /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За прошедшие сутки в Литве установлено 4 новых случая коронавируса, общее их число составляет теперь 1682, сообщил Минздрав.



Все еще больны 353 заразившихся, выздоровели 1249. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.



За сутки в Литве проведен 4871 анализ на коронавирус, общее число тестов составляет 309 тыс. 725.



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В странах Балтии к полудню вторника выявлено в общей сложности 4623 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1682 случая, проверено 309 тыс. 725 проб, умер 71 человек.



Латвия: подтвержден 1071 случай, проверено 111 тыс. 404 пробы, умерли 24 человека.



Эстония: подтверждено 1870 случаев, проверено 85 тыс. 175 проб, умерло 68 человек. За прошедшие сутки в Литве установлено 4 новых случая коронавируса, общее их число составляет теперь 1682, сообщил Минздрав.Все еще больны 353 заразившихся, выздоровели 1249. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.За сутки в Литве проведен 4871 анализ на коронавирус, общее число тестов составляет 309 тыс. 725.* * *В странах Балтии к полудню вторника выявлено в общей сложности 4623 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1682 случая, проверено 309 тыс. 725 проб, умер 71 человек.Латвия: подтвержден 1071 случай, проверено 111 тыс. 404 пробы, умерли 24 человека.Эстония: подтверждено 1870 случаев, проверено 85 тыс. 175 проб, умерло 68 человек. Впервые с марта в Эстонии не зафиксировано ни одного нового заражения коронавирусом.



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От коронавируса скончался еще один подопечный Дома престарелых в Антавиляй (под Вильнюсом), сообщил во вторник BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). Это 71-ая смерть от COVID-19 в Литве.



"Лицо заболело 29 апреля, оно входило в группу старше 91 года, у него были параллельные заболевания. Пациент скончался в подразделении Вильнюсской городской клинической больницы, где находятся на лечении люди, болеющие коронавирусом", – сообщила директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



По словам Р. Лингене, это пятый смертельный случай от коронавируса в Антавиляйском доме престарелых.



В пятницу в этом учреждении были подтверждены еще три новых случая этой болезни, общее количество зараженных в нем составило 47 – в целом ею заразились 30 подопечных и 17 работников.



Как сообщила представитель НЦОЗ, распространение коронавируса в этом доме престарелых, скорее всего, связано с неправильным использованием защитных средств.



В целом, по данным на вторник, в Литве было подтверждено 1682 случая заражения коронавирусом. Этой инфекцией еще болеют 353 зараженных, выздоровели 1249.



От COVID-19 в Литве скончался 71 человек, еще девять зараженных скончались по иным причинам. Загрузка... Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии