Неожиданно! 🔊 Воспроизвести После матча с "Ритеряй" Н'Гог (в центре) заявил, что завершает карьеру футболиста. Фото: fkzalgiris.lt







За время вынужденных каникул, устроенных литовскому футболу коронавирусом, в командах высшей лиги нашей страны, именуемой Лига А, произошло немало изменений, прежде всего в тренерских штабах.



Например, новый главный тренер у чемпиона, мариямпольской «Судувы», - Саулюс Ширмялис, а у вильнюсского «Жальгириса», вслед за спортивным директором Дейвидасом Чеснаускисом и директором службы коммуникаций и маркетинга Паулюсом Якялисом, штаб «бело-зелёных» покинул знаменитый Дейвидас Шемберас, отвечавший в команде за спортивные операции.



Стороны при этом сообщили, что «развод» произошёл по обоюдному согласию и претензий ни у кого нет. Например, новый главный тренер у чемпиона, мариямпольской «Судувы», - Саулюс Ширмялис, а у вильнюсского «Жальгириса», вслед за спортивным директором Дейвидасом Чеснаускисом и директором службы коммуникаций и маркетинга Паулюсом Якялисом, штаб «бело-зелёных» покинул знаменитый Дейвидас Шемберас, отвечавший в команде за спортивные операции.Стороны при этом сообщили, что «развод» произошёл по обоюдному согласию и претензий ни у кого нет.



Между тем, уже в первый день возобновившегося первенства была зафиксирована сенсация: «рыцари», которых после неудачи в первом туре поспешили вычеркнуть из списка претендентов на медали, отобрали 3 очка у «Жальгириса».



Кстати, в Мариямполе был удалён уже заменённый игрок команды хозяев, выбежавший на поле, чтобы поучаствовать в массовой разборке.







Чемпионат Литвы по футболу-2020



2-й тур



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 0:1 (гол: Ю.Маразас, 20),



«Банга» (Гаргждай) - «Панявежис» - 2:0 (Р.Вежявичюс, 20, К.Урбайтис, 44).



«Судува» (Мариямполе) – «Кауно Жальгирис» - 1:0 (П.Леймонас, 68). Удаление: М.Топчагич, 76 - «Судува».







Турнирное положение: 1. «Судува» - 6 очков (разница мячей – 2:0), 2. «Кауно Жальгирис» - 3 (3:1), 3. «Ритеряй» – 3 (1:3), 4. «Банга» - 3 (2:1, 5. «Жальгирис» - 3 (4:1), 6. «Панявежис» - 0 (0:6).



В 3-м туре 6-7 июня встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Жальгирис», «Панявежис» - «Судува», «Ритеряй» - «Банга».



Руководство клуба в лице его (клуба) директора Вильмы Венсловайтене, сообщившей, если верить СМИ, что ничего страшного не произошло, поскольку она и так всеми этими делами заниалась сама, и Д.Шемберас своё расставание не сопровождали какими либо скандальными комментариями, поэтому многие болельщики продолжают гадать, всю ли правду им сообщили по этому поводу.Между тем, уже в первый день возобновившегося первенства была зафиксирована сенсация: «рыцари», которых после неудачи в первом туре поспешили вычеркнуть из списка претендентов на медали, отобрали 3 очка у «Жальгириса».Кстати, в Мариямполе был удалён уже заменённый игрок команды хозяев, выбежавший на поле, чтобы поучаствовать в массовой разборке.«Жальгирис» (Вильнюс) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 0:1 (гол: Ю.Маразас, 20),«Банга» (Гаргждай) - «Панявежис» - 2:0 (Р.Вежявичюс, 20, К.Урбайтис, 44).«Судува» (Мариямполе) – «Кауно Жальгирис» - 1:0 (П.Леймонас, 68). Удаление: М.Топчагич, 76 - «Судува».1. «Судува» - 6 очков (разница мячей – 2:0), 2. «Кауно Жальгирис» - 3 (3:1), 3. «Ритеряй» – 3 (1:3), 4. «Банга» - 3 (2:1, 5. «Жальгирис» - 3 (4:1), 6. «Панявежис» - 0 (0:6). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу, Н'Гог — статья прочитана 130 раз Комментарии