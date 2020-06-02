Глава Минфина Литвы: в мае бюджет не получил 30% запланированных доходов 🔊 Воспроизвести Министр финансов Литвы Вилюс Шапока



По предварительным данным, в мае доходы госбюджета Литвы были приблизительно на 30% меньше, чем ожидалось, и почти на 20% (нескольким более 150 млн евро) ниже, чем в мае 2019 года, утверждает министр финансов Вилюс Шапока.



"Ситуация здесь начинает стабилизироваться, в апреле было получено на 332% меньше доходов, чем прогнозировалось, и почти на 30% меньше, чем год назад", – сказал во вторник на пресс-конференции В. Шапока.



По его словам, майские доходы госбюджета иллюстрируют результаты деятельности бизнеса, значительно затронутого карантином в апреле.



"Компании, затронутые пандемией, и далее активно пользовались возможностью отложить уплату налогов. В мае таких недоплата таких предприятий Государственной налоговой инспекции и таможне выросла почти на 123 млн евро и в целом составила около 435 млн евро", – сказал министр. По предварительным данным, в мае доходы госбюджета Литвы были приблизительно на 30% меньше, чем ожидалось, и почти на 20% (нескольким более 150 млн евро) ниже, чем в мае 2019 года, утверждает министр финансов Вилюс Шапока."Ситуация здесь начинает стабилизироваться, в апреле было получено на 332% меньше доходов, чем прогнозировалось, и почти на 30% меньше, чем год назад", – сказал во вторник на пресс-конференции В. Шапока.По его словам, майские доходы госбюджета иллюстрируют результаты деятельности бизнеса, значительно затронутого карантином в апреле."Компании, затронутые пандемией, и далее активно пользовались возможностью отложить уплату налогов. В мае таких недоплата таких предприятий Государственной налоговой инспекции и таможне выросла почти на 123 млн евро и в целом составила около 435 млн евро", – сказал министр. Он утверждает, что, по предварительным данным, за пять месяцев этого года поступления в госбюджет были на 15,2% меньше, чем ожидалось и почти на 8,1% (почти на 280 млн евро) меньше, чем в январе-мае прошлого года.



* * *



В мае, после особо тяжелого апреля этого года, тенденции в экономике были положительным, невзирая на достаточно унылые настроения в секторе услуг, заявил министр финансов Литвы Вилюс Шапока.



"Апрель, на который неизбежно повлияла пандемия, был особенно тяжелым для литовской экономики, очень не благодатный для экономических результатов. Однако в мае, невзирая на большую неопределенность и риски будущего, были видны признаки оживления. Конечно, цифры еще не радуют, однако тенденция положительная", – заявил В. Шапока на пресс-конференции во вторник.



По его словам, заметны позитивные признаки на рынке труда – с конца апреля уровень безработицы стабилизировался, регистрировалось больше свободных рабочих мест.



Также, по словам министра финансов, улучшаются ожидания бизнеса и потребителей – общее доверие участников экономики в мае, по сравнению с апрелем, выросло на 2 проц. пункта, показатель доверия к промышленности – на 7 проц. пунктов.



Невзирая на это, по словам В. Шапоки, настроения сектора услуг остаются унылыми.



"После значительного падения в мае, по сравнению с апрелем, показатель доверия снизился еще на 5% проц. пунктов", – сказал В. Шапока.



Минфин прогнозирует, что ВВП Литвы, в зависимости от возможностей обуздания кризиса с коронавирусом, в этом году может сократиться в диапазоне от 2,8 до 7,3%. По словам В. Шапоки, прогнозы планируется пересмотреть в конце июня. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: кризис, экономика, МВФ, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии