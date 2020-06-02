Задержаны главы Ассоциации банков и Конфедерации бизнеса Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Во вторник правоохранительные органы задержали президента Конфедерации бизнеса Литвы Валдаса Суткуса и президента Ассоциации банков Литвы Мантаса Залаториюса, сообщила Генпрокуратура.



Как говорится в сообщении, они задержаны в рамках расследования крупного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов, проводимого Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой.



"В рамках проводимого расследования задержаны президент Конфедерации бизнеса Литвы и президент Ассоциации банков Литвы", – сообщает прокуратура.



Больше информации планируется предоставить позднее, на пресс-конференции.



В. Суткус является президентом Литовской конфедерации бизнеса с 2010 года. Ранее он работал в Конфедерации промышленников Литвы, в Торгово-промышленной и ремесленной палате Литвы, и в компаниях Achemos grupe и Fima. Во вторник правоохранительные органы задержали президента Конфедерации бизнеса Литвы Валдаса Суткуса и президента Ассоциации банков Литвы Мантаса Залаториюса, сообщила Генпрокуратура.Как говорится в сообщении, они задержаны в рамках расследования крупного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов, проводимого Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой."В рамках проводимого расследования задержаны президент Конфедерации бизнеса Литвы и президент Ассоциации банков Литвы", – сообщает прокуратура.Больше информации планируется предоставить позднее, на пресс-конференции.В. Суткус является президентом Литовской конфедерации бизнеса с 2010 года. Ранее он работал в Конфедерации промышленников Литвы, в Торгово-промышленной и ремесленной палате Литвы, и в компаниях Achemos grupe и Fima. В прошлом В. Суткус также был директором по корпоративным делам концерна MG Baltic, а при приватизации производителя алкоголя Stumbras, был советником по экономическим вопросам бывшего тогда президентом Роландаса Паксаса.



М. Залаторюс возглавляет Ассоциацию банков с 2017 года, с 2018 года также занимает должность вице-президент Литовской конфедерации промышленников.



В прошлом году, во время предвыборной президентской кампании В. Суткус посредничал встрече бывшего тогда командующим вооруженными силами Йонаса Витаутаса Жукаса и кандидата в президенты Гитанаса Науседы, эти обстоятельства потом вызвали критику по поводу возможной политизации армии. Когда Г. Науседа стал президентом, Й. В. Жукас был назначен его советником по вопросам нацбезопасности.



Тогда Й. В. Жукас сказал, что В. Суткус предложил ему встретиться с Г. Науседой как старый знакомый, а не как представитель бизнеса.



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Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус, президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаториюс и еще четыре человека задержаны в рамках расследования незаконного влияния на законодательные процессы.



Они задержаны в рамках расследования крупного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов, проводимого Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой.



"Очевидно, что любая непрозрачная деятельность, вызывающая сомнения в сфере законодательства, конкретные правовые акты не могут служить отдельным группам, а не всему обществу", – заявил на пресс-конференции Генпрокурор Эвалдас Пашилис.



"Возникают обоснованные вопросы в связи с тем, что ущерб мог быть нанесен всему государству, государственному бюджету и увеличить налоговую повинность всем гражданам Литвы", – добавил глава прокуратуры.



Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других бизнес-субъектов, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для бизнес-субъектов.



В связи с чем, налоговая повинность могла расти для всех налогоплательщиков.



В данный момент в различных местах Литвы в домах и по месту работы подозреваемых проводятся обыски, всего идет около 70 обысков, проводятся прочие процессуальные действия.



Директор ССР Жидрунас Барткус утверждает, что возможные преступления могут быть связаны с лоббистской деятельностью.



"Незаконный лоббизм имел место, когда в ходе расследования было выявлено, что обогащались от лоббистской деятельности при оказании влияния на принятие тех или иных решений, не только в законодательном процессе", – сказал он.



Кроме С. Суткуса и М. Залаторюса также задержаны четыре частных лица, они, по утверждению Ж. Барткуса являются "представителями мира бизнеса".



Он отметил, что в расследовании нет данных о незаконно принятых правовых актах, поскольку ассоциированные бизнес-структуры могут заниматься лоббизмом только без регистрации.



"Они могли это делать, однако в этом расследовании мы видим, что линия между законным лоббизмом и торговлей влиянием очень узкая, и, в данном случае, возможно законный лоббизм превратился в торговлю влиянием", – сказал глава ССР.



Есть подозрения в том, что С. Суткус мог оказывать влияния не только на членов сейма, но и при принятии решений в других ведомствах, однако нет данных о том, что члены сейма участвовали в незаконной деятельности.



М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.



"Имея возможность действовать от имени ассоциации в качестве лоббиста, он это и делал, защищая интересы банков, однако при обращении к президенту Конфедерации бизнеса, был вовлечен в возможно преступную схему", – сказал Ж. Барткус.



В. Суткус является президентом Литовской конфедерации бизнеса с 2010 года. Ранее он работал в Конфедерации промышленников Литвы, в Торгово-промышленной и ремесленной палате Литвы, и в компаниях Achemos grupe и Fima.



В прошлом В. Суткус также был директором по корпоративным делам концерна MG Baltic, а при приватизации производителя алкоголя Stumbras, был советником по экономическим вопросам бывшего тогда президентом Роландаса Паксаса.



М. Залаторюс возглавляет Ассоциацию банков с 2017 года, с 2018 года также занимает должность вице-президент Литовской конфедерации промышленников. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: расследование, Генпрокуратура, аресты География: Литва — статья прочитана 1439 раз Комментарии