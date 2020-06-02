Минобороны Литвы: военные, помогающие гражданским ведомствам, должны вернуться к обычной работе 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Литовские военные, помогающие гражданским ведомствам во время карантина, должны вернуться к обычной деятельности, заявил во вторник в интервью радиостанции LRT министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.



"Работа продолжается, поэтому привлекают меньше к контролю над ситуацией, и возможно будет еще меньше. Те военные, которые были привлечены, должны вернуться к своим обычным функциям, это – военная подготовка", – сказал министр.



"Цель военных в мирное время – решать вопросы, помогать гражданским ведомствам. Но это должно делаться в особых условиях. Прошло немало времени с начала карантина – два с половиной месяца, мы видим, что гражданские ведомства должны постепенно адаптироваться там, где не хватает ресурсов, искать их иными способами", – добавил он. Литовские военные, помогающие гражданским ведомствам во время карантина, должны вернуться к обычной деятельности, заявил во вторник в интервью радиостанции LRT министр обороны Литвы Раймундас Кароблис."Работа продолжается, поэтому привлекают меньше к контролю над ситуацией, и возможно будет еще меньше. Те военные, которые были привлечены, должны вернуться к своим обычным функциям, это – военная подготовка", – сказал министр."Цель военных в мирное время – решать вопросы, помогать гражданским ведомствам. Но это должно делаться в особых условиях. Прошло немало времени с начала карантина – два с половиной месяца, мы видим, что гражданские ведомства должны постепенно адаптироваться там, где не хватает ресурсов, искать их иными способами", – добавил он. По словам министра, проверять прибывающих в Литву людей Национальному центру общественного здоровья в одной смене сейчас помогают 28 военных.



"В целом три или четыре смены, в зависимости от ситуации", – отметил Р. Кароблис.



Он также добавил, что пограничникам помогают около 420 военных, еще "несколько офицеров выполняют свои функции в соответствующих штабах".



Министр утверждает, что система обороны возвращается в обычную колею, однако он подчеркнул, что "военная подготовка, деятельность армии не была ослаблена, а уровень подготовки сохраняется".



С целью предотвращения распространения коронавируса в Литве был объявлен карантин 16 марта, а в минувшую среду он был продлен до 16 июня. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: солдаты, армия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 82 раза Комментарии