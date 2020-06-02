Названа причина смерти Джорджа Флойда 🔊 Воспроизвести © Страница Darnella Frazier на Facebook



Афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса, чья смерть послужила поводом для масштабных протестов в США, умер от удушения в результате убийства, об этом говорится в заключении официальной судебно-медицинской экспертизы, сообщает



В распространенном пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота) в графе причина смерти указана "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками полиции.



Способ смерти квалифицируется как "убийство".



Изначально врачи не увязали причину смерти Флойда с удушением. Затем семья погибшего провела независимое вскрытие тела, в результате которого было установлено, что мужчину задушили. Теперь этот же вывод подтвердил и официальный судмедэксперт. Афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса, чья смерть послужила поводом для масштабных протестов в США, умер от удушения в результате убийства, об этом говорится в заключении официальной судебно-медицинской экспертизы, сообщает РИА Новости В распространенном пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота) в графе причина смерти указана "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками полиции.Способ смерти квалифицируется как "убийство".Изначально врачи не увязали причину смерти Флойда с удушением. Затем семья погибшего провела независимое вскрытие тела, в результате которого было установлено, что мужчину задушили. Теперь этот же вывод подтвердил и официальный судмедэксперт. Протесты в США



Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.



На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации.



Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.



В Вашингтоне объявили комендантский час. РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 236 раз Комментарии