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Названа причина смерти Джорджа Флойда

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Афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса, чья смерть послужила поводом для масштабных протестов в США, умер от удушения в результате убийства, об этом говорится в заключении официальной судебно-медицинской экспертизы, сообщает РИА Новости.

В распространенном пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота) в графе причина смерти указана "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками полиции.

Способ смерти квалифицируется как "убийство".

Изначально врачи не увязали причину смерти Флойда с удушением. Затем семья погибшего провела независимое вскрытие тела, в результате которого было установлено, что мужчину задушили. Теперь этот же вывод подтвердил и официальный судмедэксперт.
Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации.

Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В Вашингтоне объявили комендантский час.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: война, США, протесты, войска
статья прочитана 236 раз
добавлена сегодня, 2 июня, 08:48

Комментарии

Екатерина
2 июня, 09:30
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Было понятно без заключения что это наглое хладнокровное убийство людей которые должны стоять на страже закона. Стражи порядка деградировали до убийц.
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мыслитель
2 июня, 10:15
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Групповое убийство по американским законам это в принципе пожизненное заключение. Но с законом там давно не порядок, поэтому полицейский получит года 2 условно остальные по выговору. Демократия бля.
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