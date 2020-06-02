В Латвии закрывают последний выпуск ТВ-новостей на русском языке 🔊 Воспроизвести В заявлении Латвийского телевидения сказано, что решение о закрытии русскоязычного вещания стало для него неожиданным



Со следующего года в Латвии перестанет выходить в эфир единственный в стране выпуск телевизионных новостей на русском языке, который производит телеканал LTV-7. Эксперты видят в этом угрозу демократии, а на фоне пандемии - еще и безопасности общества, сообщает Со следующего года в Латвии перестанет выходить в эфир единственный в стране выпуск телевизионных новостей на русском языке, который производит телеканал LTV-7. Эксперты видят в этом угрозу демократии, а на фоне пандемии - еще и безопасности общества, сообщает ВВС . Однако надзорный орган настаивает: у русскоязычных новостей были невысокие рейтинги, а информировать национальные меньшинства можно и через интернет. О закрытии русскоязычных теленовостей Латвийского общественного телевидения объявил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш, сообщает агентство LETA.



По его словам, с января 2021 года русская служба LTV перейдет на вещание в интернете. Аболиньш не уточнил, идет ли речь о сокращениях среди сотрудников телеканала и как будет выглядеть обновленное интернет-вещание. Русская служба Би-би-си попросила Национальный совет по электронным СМИ прокомментировать ситуацию и ждет ответа.



При этом на самом латвийском общественном телевидении о решении закрыть русскоязычный выпуск новостей узнали из СМИ. "Финансового обеспечения этого проекта нет, - сказал член правления LTV Ивар Приеде. - Эта ситуация абсурдна с точки зрения конкуренции - о решениях, которые влияют на всю организацию, нельзя узнавать из других СМИ".



Как сообщает агентство LETA, Аболиньш указал на то, что телевизионные рейтинги выпуска "могли бы быть выше". Он также отметил: принимая во внимание "качество журналистики", информировать национальные меньшинства можно и через интернет.



По данным компании Kantar, в феврале рейтинг русскоязычных новостей на LTV-7 составлял 1,1%, то есть, каждый выпуск смотрели около 20 тыс. человек. В апреле, на фоне пандемии, аудитория выросла: во-первых, новости на LTV-7 смотрели уже примерно 30 тысяч человек, во-вторых, этот же выпуск был передан для бесплатной трансляции нескольким частным каналам Латвии.



Медиа-регулятор объяснил это необходимостью информировать пожилых людей, которые не только привыкли получать информацию на русском языке, но и традиционно делают это при помощи телевидения, а не, например, интернета. Доля русскоязычного населения в Латвии составляет около 40%.



Выгодно Путину?



До марта 2020 года ТВ-новости на русском языке производил также коммерческий канал ПБК. Однако собственники объявили о закрытии программы, объяснив это экономическим давлением со стороны властей.



За несколько месяцев до этого власти Латвии запретили материнской компании ПБК ретранслировать девять российских телеканалов. Причиной называлась их связь с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, против которого Европейский союз ввел санкции. Потом в отношении владельца ПБК был начат уголовный процесс.



По словам политолога Филиппа Раевского, закрытие последнего выпуска теленовостей на русском языке приведет к изоляции некоторых русскоязычных жителей страны.



"Была какая-то связь [между государством и русскоязычной аудиторией], а теперь появится часть общества, живущая в другом информационном пространстве и не понимающая, что происходит вокруг. Им будет проще преподнести некачественную информацию", - сказал Раевский Русской службе Би-би-си.



"Кому это выгодно? Кремлевским СМИ! На месте Путина я бы наградил главу совета", - сказал Русской службе Би-би-си оппозиционный депутат латвийского парламента Борис Цилевич.



"Враждебная информация"



Власти страны уже не в первый раз говорят о необходимости перевести русскоязычные новости LTV-7 в интернет. Политики из правящей коалиции настаивают на том, что доля русского языка в информационном пространстве Латвии должна уменьшиться.



"Законодатели должны обеспечить жителям Латвии доступ к такой телевизионной программе, которая усиливает принадлежность к европейской культуре", - заявил недавно президент Латвии Эгил Левитс.



Впрочем, еще шесть лет назад, после аннексии Крыма Россией в 2014 году, власти Латвии направили Латвийскому телевидению 682 тыс. евро для русскоязычного вещания. LTV-7 значительно расширило новостной блок и выпустило сразу несколько новых информационных программ на русском языке.



Тогда правительство Латвии сочло нужным противодействовать российскому информационному потоку, который латвийские спецслужбы откровенно называли враждебным. bbc.com Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: тв, русский язык, образование, запрет, культура, СМИ География: Латвия — статья прочитана 145 раз Комментарии