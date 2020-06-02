Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа 🔊 Воспроизвести



Группа из 38 учёных, общественных деятелей и офицеров направили в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутата Алексея Журавлёва открытое письмо в поддержку внесённого ранее законопроекта, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания пакта Молотова — Риббентропа.



Авторы письма утверждают, что данное постановление искажает историческую правду, принято под внешним давлением и послужило одним из факторов распада Советского Союза и выхода прибалтийских республик из состава СССР. Текст письма есть в распоряжении агентства РИА «Новости», сообщает Группа из 38 учёных, общественных деятелей и офицеров направили в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутата Алексея Журавлёва открытое письмо в поддержку внесённого ранее законопроекта, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания пакта Молотова — Риббентропа.Авторы письма утверждают, что данное постановление искажает историческую правду, принято под внешним давлением и послужило одним из факторов распада Советского Союза и выхода прибалтийских республик из состава СССР. Текст письма есть в распоряжении агентства РИА «Новости», сообщает «Парламентская газета» «Не вызывает сомнения, что постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности конца ХХ века, сопровождавшейся давлением на руководство нашей Родины со стороны внешних сил», — утверждается в документе, подписанном семью Героями России, Героями Советского Союза, Героями Социалистического труда, более чем двадцатью докторами и кандидатами исторических, юридических, политических наук, а также другими экспертами.



По словам авторов обращения, комиссия, которая в 1989 году подготовила соответствующее постановление, не руководствовалась принципами объективности, а была ориентирована на осуждение советско-германского пакта.



«Члены комиссии, принявшие активное участие в его подготовке, попутно преследовали и другую цель — создание иллюзии легитимности выхода из состава СССР прибалтийских республик, якобы вошедших состав СССР не по своей воле», — говорится в документе.



В письме подчеркивается, что СССР последним заключил с фашистской Германией подобное соглашение и действовал в целях отсрочки начала германской агрессии против себя.



«До этого, в период с 1933 года по 1939 год с фашистской Германией заключили аналогичные договора 12 государств: Польша, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, Литва, Дания, Латвия и Эстония», — указывают подписанты и отмечают, что со стороны СССР подписание данного соглашения стало вынужденным шагом.



В результате, говорится в письме, принятие постановления послужило дополнительным фактором начала распада СССР и создало основу для дальнейших фальсификаций истории Второй мировой войны.



«Парламентская газета» 27 мая сообщала, что депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв предлагает признать недействующим на территории России постановление Съезда народных депутатов СССР от 1989 года об оценке пакта Молотова — Риббентропа.



Президент РФ Владимир Путин 8 мая предложил лидерам европейских государств осудить раздел Чехословакии, который произошёл незадолго до Второй мировой войны в результате так называемого Мюнхенского сговора. Он указал, что западные страны «напрямую вступили в сговор с Гитлером, причём персонально, именно с ним договариваясь о том, что Польша заберёт часть Чехословакии — Тешинскую область и ещё один прилегающий район». pnp.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: пакт, Госдума, осуждение География: Россия — статья прочитана 183 раза Комментарии