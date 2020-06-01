Минздрав Литвы внес зарубежную поездку в определение подозреваемого случая коронавируса 🔊 Воспроизвести



Министерство здравоохранения Литвы внесло в определение подозреваемого случая коронавируса поездку в зарубежные страны, из которых с понедельника разрешается прибывать в Литву.



Как сообщило министерство в понедельник, отныне возможно болеющим, то есть подозреваемым случаем, будет считаться человек, у которого есть симптомы, характерные для коронавирусной инфекции (COVID-19) и если он путешествовал или жил в тех зарубежных странах, которые включены в публикуемый каждый понедельник список.



В нем указывается, какие меры превенции обязательны по возвращении из этих стран.



Также по-прежнему подозреваемым зараженным коронавирусной инфекцией будет считаться человек, у которого был близкий контакт с заболевшим или возможно зараженным вирусом в течение последних 14-ти дней. Министерство здравоохранения Литвы внесло в определение подозреваемого случая коронавируса поездку в зарубежные страны, из которых с понедельника разрешается прибывать в Литву.Как сообщило министерство в понедельник, отныне возможно болеющим, то есть подозреваемым случаем, будет считаться человек, у которого есть симптомы, характерные для коронавирусной инфекции (COVID-19) и если он путешествовал или жил в тех зарубежных странах, которые включены в публикуемый каждый понедельник список.В нем указывается, какие меры превенции обязательны по возвращении из этих стран.Также по-прежнему подозреваемым зараженным коронавирусной инфекцией будет считаться человек, у которого был близкий контакт с заболевшим или возможно зараженным вирусом в течение последних 14-ти дней.



И далее целенаправленно будут проверяться лица с симптомами, а также пациенты, отправляющиеся на плановое лечение в больницы, и при выявлении очагов инфекции, например – в случае заражения жителя общежития.



Кроме того, продолжат проводить исследования с целью подтверждения выздоровления человека – так называемые повторные тесты.



Это означает, что обязательно не будут тестировать всех без исключения прибывающих из-за границы, как это происходит сейчас.



Проведение анализа будет назначаться в случае наличия симптомов.







Помощь военной разведки в укреплении медицинской разведки в ведомствах системы гражданского здравоохранения была бы очень полезной, утверждает министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Мы уже и та приняли помощь от системы обороны – и в логистике, и иную. Помощь разведки, я полагаю, была бы очень полезна с учетом имеющегося контекста", – сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.



"Мы привыкли жить в определенных условиях комфорта и то, чем мы столкнулись, показало, что требуется определенный взгляд вперед, чтобы оценить различные аспекты, связанные с риском для здоровья. (...) Я действительно считаю, что это хороший момент для начала подготовки специалистов, которые могли бы оценивать риски в сотрудничестве с военной разведкой", – добавил он.



В понедельник в интервью BNS глава военной разведки, полковник Ремигиюс Бальтренас заявил, что литовская военная разведка готова помочь системе здравоохранения усилить мощности медицинской разведки в связи с уроками пандемии коронавируса.



"Военная разведка может предоставить аналитические возможности и оценку медицинского, вирусологического риска в контексте всех угроз и рисков в государственном масштабе", – сказал в интервью BNS директор Второго департамента оперативных служб (ВДОС) при Министерстве обороны Р. Бальтренас.



По мнению офицера, помощь разведчиков-аналитиков гражданским ведомствам - более реальный путь, нежели создание отдельного подразделения медицинской разведки.







Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, которым требуется самоизоляция, смогут удаляться от ее места на километр, сообщила представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).



"Упрощено одно из условий самоизоляции: лица, которые должны самоизолироваться по возвращении из-за границы, смогут выходить из своего места самоизоляции и погулять, например, или пройти определенную дистанцию – но не больше одного километра, но при этом им запрещено посещать места массового скопления людей, торговые центры, рестораны, кафе и подобные места", – сказала журналистам глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене на пресс-конференции в понедельник.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига позже добавил, что этот порядок будет действовать в отношении всех лиц, находящихся на самоизоляции.



"Порядок изоляции будет действовать в отношении всех людей, которым необходима изоляция", – сказал он.



Министр также сообщил, что возвращающимся из-за границы перестанут делать анализ на коронавирус, а к месту изоляции они смогут отправляться любым транспортом – для этого не потребуется муниципальный транспорт.



В понедельник Министерство здравоохранения Литвы обнародовало список стран, граждане которых могут приехать в Литву - в нем значится 27 государств. По приезде из 24 из них иностранцам не требуется самоизоляция на две недели.



Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.



Как сообщает Минздрав, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна. Министерство напоминает, что с этого понедельника анализы на выявление коронавирусной инфекции проводятся по новому порядку: профилактическое тестирование будет проводиться с учетом эпидемиологических показателей муниципалитета, иначе говоря, с учетом риска в конкретном самоуправлении.И далее целенаправленно будут проверяться лица с симптомами, а также пациенты, отправляющиеся на плановое лечение в больницы, и при выявлении очагов инфекции, например – в случае заражения жителя общежития.Кроме того, продолжат проводить исследования с целью подтверждения выздоровления человека – так называемые повторные тесты.Это означает, что обязательно не будут тестировать всех без исключения прибывающих из-за границы, как это происходит сейчас.Проведение анализа будет назначаться в случае наличия симптомов.Помощь военной разведки в укреплении медицинской разведки в ведомствах системы гражданского здравоохранения была бы очень полезной, утверждает министр здравоохранения Аурелиюс Верига."Мы уже и та приняли помощь от системы обороны – и в логистике, и иную. Помощь разведки, я полагаю, была бы очень полезна с учетом имеющегося контекста", – сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник."Мы привыкли жить в определенных условиях комфорта и то, чем мы столкнулись, показало, что требуется определенный взгляд вперед, чтобы оценить различные аспекты, связанные с риском для здоровья. (...) Я действительно считаю, что это хороший момент для начала подготовки специалистов, которые могли бы оценивать риски в сотрудничестве с военной разведкой", – добавил он.В понедельник в интервью BNS глава военной разведки, полковник Ремигиюс Бальтренас заявил, что литовская военная разведка готова помочь системе здравоохранения усилить мощности медицинской разведки в связи с уроками пандемии коронавируса."Военная разведка может предоставить аналитические возможности и оценку медицинского, вирусологического риска в контексте всех угроз и рисков в государственном масштабе", – сказал в интервью BNS директор Второго департамента оперативных служб (ВДОС) при Министерстве обороны Р. Бальтренас.По мнению офицера, помощь разведчиков-аналитиков гражданским ведомствам - более реальный путь, нежели создание отдельного подразделения медицинской разведки.Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, которым требуется самоизоляция, смогут удаляться от ее места на километр, сообщила представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ)."Упрощено одно из условий самоизоляции: лица, которые должны самоизолироваться по возвращении из-за границы, смогут выходить из своего места самоизоляции и погулять, например, или пройти определенную дистанцию – но не больше одного километра, но при этом им запрещено посещать места массового скопления людей, торговые центры, рестораны, кафе и подобные места", – сказала журналистам глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене на пресс-конференции в понедельник.Министр здравоохранения Аурелиюс Верига позже добавил, что этот порядок будет действовать в отношении всех лиц, находящихся на самоизоляции."Порядок изоляции будет действовать в отношении всех людей, которым необходима изоляция", – сказал он.Министр также сообщил, что возвращающимся из-за границы перестанут делать анализ на коронавирус, а к месту изоляции они смогут отправляться любым транспортом – для этого не потребуется муниципальный транспорт.В понедельник Министерство здравоохранения Литвы обнародовало список стран, граждане которых могут приехать в Литву - в нем значится 27 государств. По приезде из 24 из них иностранцам не требуется самоизоляция на две недели.Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.Как сообщает Минздрав, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 48 раз Комментарии