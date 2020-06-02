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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Бизнес и работники в Литве получили 12, 5% намеченной помощи – вице-канцлер
На данный момент бизнесу и работникам выплачено 12,5% из намеченных 3 млрд евро пакета помощи, сообщил первый вице-канцлер правительства Лукас Савицкас. По его словам, выплаты пропорционально растут.
"Использования средств составляет 12,5% от намеченных реальных расходов – суммы в 3 млрд евро. Общая реализация мер остается последовательной и равномерно растет", – заявил Л. Савицкас на пресс-конференции в понедельник.
Он также сообщил, что в рамках мер сохранения рабочих мест и доходов уже выплачено 230 млн евро из 500 млн евро, а только в последнюю неделю было выплачено 28 млн евро. В рамках мер поддержания ликвидности бизнеса выплачено 125 млн евро.
По словам Л. Савицкаса, также значительно выросла сумма отложенных налогов – сейчас она составляет 477 млн евро.
Вице-канцлер также акцентировал, что средства, предусмотренные в плане спасения экономики планируется распределить до конца этого года.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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