СМИ: После угрозы закрыть соцсети Трамп позвонил Цукербергу 🔊 Воспроизвести Фото © Facebook / Donald J. Trump



Американский лидер недоволен тем, как модерируются политические новости.



Президент США Дональд Трамп и основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг провели продуктивный телефонный разговор, сообщает



Детали разговора не уточняются, однако подчёркивается важность беседы в свете конфликта главы Белого дома с "Твиттером" после проблем с маркировкой его сообщений как недостоверных.



Цукербергу пока удавалось сохранить нейтралитет с Трампом, который является большим поклонником социальных сетей.



Напомним, "Твиттер" автоматически поставил под сообщением Трампа отметку о том, что в нём содержится недостоверная информация. В публикации президент раскритиковал предложение губернатора Калифорнии разослать избирателям бюллетени по почте. По мнению президента США, в этом случае выборы в ноябре 2020 года непременно будут сфальсифицированы. Цукерберг выразил несогласие с политикой компании и заявил, что социальные сети не должны выносить суждения о достоверности высказываний пользователей. Позже Трамп обвинил "Твиттер" в "удушении" свободы слова и во вмешательстве в выборы в США и пригрозил его закрыть. Американский лидер недоволен тем, как модерируются политические новости.Президент США Дональд Трамп и основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг провели продуктивный телефонный разговор, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Axios.Детали разговора не уточняются, однако подчёркивается важность беседы в свете конфликта главы Белого дома с "Твиттером" после проблем с маркировкой его сообщений как недостоверных.Цукербергу пока удавалось сохранить нейтралитет с Трампом, который является большим поклонником социальных сетей.Напомним, "Твиттер" автоматически поставил под сообщением Трампа отметку о том, что в нём содержится недостоверная информация. В публикации президент раскритиковал предложение губернатора Калифорнии разослать избирателям бюллетени по почте. По мнению президента США, в этом случае выборы в ноябре 2020 года непременно будут сфальсифицированы. Цукерберг выразил несогласие с политикой компании и заявил, что социальные сети не должны выносить суждения о достоверности высказываний пользователей. Позже Трамп обвинил "Твиттер" в "удушении" свободы слова и во вмешательстве в выборы в США и пригрозил его закрыть. life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Трамп, соцсети, Цукерберг — статья прочитана 140 раз Комментарии