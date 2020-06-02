В России могут ввести наказание за отказ от обязательной вакцинации 🔊 Воспроизвести



Санкции будут работать только в отдельных случаях на определённой группе граждан, сообщает



В России могут ввести штрафы за отказ от обязательной вакцинации. Соответствующая статья появилась в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, текст которого опубликован на Федеральном портале проектов и нормативно-правовых актов.



Согласно документу, отказ от прививки гражданами, входящими в группу риска, повлечёт за собой штраф до семи тысяч рублей. При этом, как сообщает "Интерфакс", санкции будут применяться только в тех случаях, когда вакцинация населения необходима в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. Тех же россиян, которые в обычный период не прививаются по национальному графику, наказание не коснётся.



Ранее стало известно, когда может начаться массовая вакцинация россиян от коронавируса. Санкции будут работать только в отдельных случаях на определённой группе граждан, сообщает ЛАЙФ В России могут ввести штрафы за отказ от обязательной вакцинации. Соответствующая статья появилась в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, текст которого опубликован на Федеральном портале проектов и нормативно-правовых актов.Согласно документу, отказ от прививки гражданами, входящими в группу риска, повлечёт за собой штраф до семи тысяч рублей. При этом, как сообщает "Интерфакс", санкции будут применяться только в тех случаях, когда вакцинация населения необходима в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. Тех же россиян, которые в обычный период не прививаются по национальному графику, наказание не коснётся.Ранее стало известно, когда может начаться массовая вакцинация россиян от коронавируса. life.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия География: Россия — статья прочитана 130 раз Комментарии