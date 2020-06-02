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В России могут ввести наказание за отказ от обязательной вакцинации
Санкции будут работать только в отдельных случаях на определённой группе граждан, сообщает ЛАЙФ.
В России могут ввести штрафы за отказ от обязательной вакцинации. Соответствующая статья появилась в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, текст которого опубликован на Федеральном портале проектов и нормативно-правовых актов.
Согласно документу, отказ от прививки гражданами, входящими в группу риска, повлечёт за собой штраф до семи тысяч рублей. При этом, как сообщает "Интерфакс", санкции будут применяться только в тех случаях, когда вакцинация населения необходима в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. Тех же россиян, которые в обычный период не прививаются по национальному графику, наказание не коснётся.
Ранее стало известно, когда может начаться массовая вакцинация россиян от коронавируса.
life.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
География: Россия
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