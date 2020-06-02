Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию 🔊 Воспроизвести



Президент США сообщил о переносе на сентябрь саммита G7, куда для обсуждения «будущего Китая» планирует пригласить четыре страны: Южную Корею, Австралию, Индию и Россию. По мнению экспертов, таким образом глава Белого дома задумался над созданием широкой антикитайской коалиции. Но стоит ли России в этом случае принимать приглашение Дональда Трампа?



В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что откладывает саммит «семерки» (G7) с конца июня на сентябрь и планирует провести его в расширенном формате: с участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии. «Я не вижу того, что «семерка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», – заявил Трамп.



Комментируя решение Трампа, директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах отметила, что встреча «семерки» является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая». Президент США сообщил о переносе на сентябрь саммита G7, куда для обсуждения «будущего Китая» планирует пригласить четыре страны: Южную Корею, Австралию, Индию и Россию. По мнению экспертов, таким образом глава Белого дома задумался над созданием широкой антикитайской коалиции. Но стоит ли России в этом случае принимать приглашение Дональда Трампа?В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что откладывает саммит «семерки» (G7) с конца июня на сентябрь и планирует провести его в расширенном формате: с участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии. «Я не вижу того, что «семерка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», – заявил Трамп.Комментируя решение Трампа, директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах отметила, что встреча «семерки» является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая».



После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать на саммит G7 в Вашингтон. По данным СМИ, реальными причинами отказа стали разногласия между Меркель и Трампом по вопросам «Северного потока – 2» и отношений с Китаем. В то же время президент Франции выразил готовность прибыть на саммит при условии, что так поступят и остальные лидеры «семерки».



Что касается приглашения России – из уст Трампа такая мысль звучит не первый раз. Например, в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение Москвы в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.



При этом Москва на американские сентенции реагирует сдержанно. Так, МИД заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7, а в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Позже президент страны Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата G8, но напомнил, что в 2014 году «восьмерка» должна была состояться в России, потому если «наши партнеры хотят к нам приехать – мы будем рады». В Москве также отмечали, что наиболее представительной международной организацией считают G20, где обсуждаются вопросы экономики.



«Потому Трамп прав, когда говорит о том, что «семерка» устарела», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Организация была создана в начале 70-х как структура, координирующая деятельность западных государств. С тех пор прошло около 50 лет, мир изменился, появились новые центры силы в лице Индии, Китая и целого ряда других государств», – напомнил собеседник.



«Позже была попытка расширения формата до «восьмерки» с участием Москвы. Но затем Запад совершил ошибку, исключив Россию из организации. С тех пор «семерка» превратилась в клуб друзей США, который ничего качественно нового не создает. По этой причине ее место заняла G20, которая отражает изменившийся характер современного мира. А G7 – это организация ХХ века. И Трамп это прекрасно понимает», – добавил сенатор.



В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что в заявлениях Трампа относительно G7 «нет ничего неожиданного». «Придя к власти, он всегда критиковал устаревшие наднациональные структуры и говорил о желании «поладить» с теми или другими странами. В этом смысле Трамп последователен. Но мы наблюдаем дефицит действий со стороны президента США как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне международных организаций», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.



«Понятно, что Трампу мешают Конгресс США и Госдеп, который ничего не умеет, кроме как «сдерживать Россию» и «распространять демократию». Вычистить это болото сложно. Но если мы имеем дело с национальным лидером США – мы ждем от него конкретных действий. Будут действия – будет и отклик со стороны Москвы», – отметил политолог.



При этом собеседники газеты ВЗГЛЯД обратили внимание на желание Трампа обсудить в рамках намеченного на сентябрь саммита «будущее Китая». «Я подозреваю, что Трамп размышляет над созданием некой антикитайской коалиции. Но если он хочет привлечь Россию в G7 ценой разворота организации против Китая – это попытка с негодными средствами. Совершенно очевидно, что Россия не собирается примыкать к антикитайской коалиции», – считает Пушков.



«Таким образом нам стоит дождаться разъяснений американской стороны. Если Вашингтон хочет создать антикитайскую коалицию – участие России в ней невозможно. Если же они хотят обсуждать глобальные проблемы – мы никогда не отказываемся от диалога, если он не направлен против интересов России и Китая», – отметил сенатор.



С ним солидарен и Дробницкий: «России незачем вступать в какие-либо коалиции, и выбирать между клубами синофилов и синофобов. Ссориться в угоду Трампу с сильным южным соседом нам не надо, равно как и не надо вступать в супервоенный блок с Китаем против США. Подобные авантюры не отвечают нашим национальным интересам, потому они должны встречать холодный и вежливый отказ».



В то же время эксперты отмечают, что предложенный Трампом вариант саммита выглядит неполноценным, потому как обсуждать будущее Китая или какие-либо глобальные проблемы без представителей Пекина – занятие абсолютно бесполезное.



«Учитывая, что мы вступили в эпоху национальных эгоизмов – любые наднациональные образования не вызывают большого оптимизма. Но это не отрицает важность классической дипломатии. В этом смысле для России G20, даже чисто математически – более удобная площадка для ведения двусторонних и многосторонних переговоров», – резюмировал Дробницкий.



Автор: Алексей Нечаев для издания Ранее в марте Белый дом объявил, что из-за пандемии коронавируса Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Позднее США перенесли саммит «Большой семерки» на конец июня, уточнив, что встреча пройдет в Вашингтоне в личном формате.После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать на саммит G7 в Вашингтон. По данным СМИ, реальными причинами отказа стали разногласия между Меркель и Трампом по вопросам «Северного потока – 2» и отношений с Китаем. В то же время президент Франции выразил готовность прибыть на саммит при условии, что так поступят и остальные лидеры «семерки».Что касается приглашения России – из уст Трампа такая мысль звучит не первый раз. Например, в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение Москвы в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.При этом Москва на американские сентенции реагирует сдержанно. Так, МИД заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7, а в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Позже президент страны Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата G8, но напомнил, что в 2014 году «восьмерка» должна была состояться в России, потому если «наши партнеры хотят к нам приехать – мы будем рады». В Москве также отмечали, что наиболее представительной международной организацией считают G20, где обсуждаются вопросы экономики.«Потому Трамп прав, когда говорит о том, что «семерка» устарела», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Организация была создана в начале 70-х как структура, координирующая деятельность западных государств. С тех пор прошло около 50 лет, мир изменился, появились новые центры силы в лице Индии, Китая и целого ряда других государств», – напомнил собеседник.«Позже была попытка расширения формата до «восьмерки» с участием Москвы. Но затем Запад совершил ошибку, исключив Россию из организации. С тех пор «семерка» превратилась в клуб друзей США, который ничего качественно нового не создает. По этой причине ее место заняла G20, которая отражает изменившийся характер современного мира. А G7 – это организация ХХ века. И Трамп это прекрасно понимает», – добавил сенатор.В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что в заявлениях Трампа относительно G7 «нет ничего неожиданного». «Придя к власти, он всегда критиковал устаревшие наднациональные структуры и говорил о желании «поладить» с теми или другими странами. В этом смысле Трамп последователен. Но мы наблюдаем дефицит действий со стороны президента США как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне международных организаций», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.«Понятно, что Трампу мешают Конгресс США и Госдеп, который ничего не умеет, кроме как «сдерживать Россию» и «распространять демократию». Вычистить это болото сложно. Но если мы имеем дело с национальным лидером США – мы ждем от него конкретных действий. Будут действия – будет и отклик со стороны Москвы», – отметил политолог.При этом собеседники газеты ВЗГЛЯД обратили внимание на желание Трампа обсудить в рамках намеченного на сентябрь саммита «будущее Китая». «Я подозреваю, что Трамп размышляет над созданием некой антикитайской коалиции. Но если он хочет привлечь Россию в G7 ценой разворота организации против Китая – это попытка с негодными средствами. Совершенно очевидно, что Россия не собирается примыкать к антикитайской коалиции», – считает Пушков.«Таким образом нам стоит дождаться разъяснений американской стороны. Если Вашингтон хочет создать антикитайскую коалицию – участие России в ней невозможно. Если же они хотят обсуждать глобальные проблемы – мы никогда не отказываемся от диалога, если он не направлен против интересов России и Китая», – отметил сенатор.С ним солидарен и Дробницкий: «России незачем вступать в какие-либо коалиции, и выбирать между клубами синофилов и синофобов. Ссориться в угоду Трампу с сильным южным соседом нам не надо, равно как и не надо вступать в супервоенный блок с Китаем против США. Подобные авантюры не отвечают нашим национальным интересам, потому они должны встречать холодный и вежливый отказ».В то же время эксперты отмечают, что предложенный Трампом вариант саммита выглядит неполноценным, потому как обсуждать будущее Китая или какие-либо глобальные проблемы без представителей Пекина – занятие абсолютно бесполезное.«Учитывая, что мы вступили в эпоху национальных эгоизмов – любые наднациональные образования не вызывают большого оптимизма. Но это не отрицает важность классической дипломатии. В этом смысле для России G20, даже чисто математически – более удобная площадка для ведения двусторонних и многосторонних переговоров», – резюмировал Дробницкий.Автор: Алексей Нечаев для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, Китай, коалиция, Трамп — статья прочитана 196 раз Комментарии