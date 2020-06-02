Путин провел телефонный разговор с Трампом 🔊 Воспроизвести © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС



Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах. Об этом сообщили



"Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, - говорится в сообщении. - Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких".



Путин в разговоре с Трампом отметил важность активизации диалога в области стратегической стабильности. Как отмечается, эта тема затрагивалась во время телефонной беседы двух президентов, состоявшейся в понедельник по инициативе американской стороны. "Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля."Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, - говорится в сообщении. - Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких".Путин в разговоре с Трампом отметил важность активизации диалога в области стратегической стабильности. Как отмечается, эта тема затрагивалась во время телефонной беседы двух президентов, состоявшейся в понедельник по инициативе американской стороны. "Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере", - говорится в сообщении. Президенты также договорились о продолжении контактов на различных уровнях. "Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер", - резюмировали в Кремле.



Президент России обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом эффект от сделки ОПЕК+. "Рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК плюс. Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен", - сообщила пресс-служба Кремля подробности беседы лидеров.



Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. "Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита "Группы семи" с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея", - говорится в сообщении пресс-службы.



Путин и Трамп подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества в космической сфере. "Президент Российской Федерации поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию, - говорится в сообщении. - Подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере". ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: нефть, Путин, цены, телефон, Трамп, коронавирус География: Россия — статья прочитана 181 раз Комментарии