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Папа Франциск назначил епископом литовского города Тельшяй А. Юрявичюса



Папа Франциск назначил 48-летнего епископа Альгирдаса Юрявичюса епископом Тельшяй, сообщила Литовская конференция епископов.

Он сменит Кестутиса Кевалу, назначенного в феврале Каунасским архиепископом.

А. Юрявичюс является выпускником Каунасской семинарии и Факультета католической теологии Университета им. Витаутаса Великого, он также обучался теологии во Франкфурте на Майне в Philosophisch-theologische Hochschule Sankt Georgen, где получил степень доктора теологии.

Он стал ксендзом в 1996 году, был викарием в Кайшядорисе, воспитателем в Каунасской семинарии, был ассистентом на Кафедре общей теологии Факультета католической теологии Университета им. Витаутаса Великого, в 2001–2004 годах работал священником в литовской общине Штутгарта, затем был экспертом проекта в Академии наук Литвы.

В 2008 году А. Юрявичюс получил титул капеллана (монсеньора), а 2018 году – епископа. С марта прошлого года работал апостольским администратором Каунасской епархии.

Он является автором нескольких книг и множество научных и публицистических статей, лауреатом премии в сфере культуры Кайшядорского района.
BNS
Категории: общество, культура
Ключевые слова: церковь, епископ, папа, назначение
География: Литва, Тяльшяй
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добавлена сегодня, 2 июня, 11:20

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