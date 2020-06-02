|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Папа Франциск назначил епископом литовского города Тельшяй А. Юрявичюса
Папа Франциск назначил 48-летнего епископа Альгирдаса Юрявичюса епископом Тельшяй, сообщила Литовская конференция епископов.
Он сменит Кестутиса Кевалу, назначенного в феврале Каунасским архиепископом.
А. Юрявичюс является выпускником Каунасской семинарии и Факультета католической теологии Университета им. Витаутаса Великого, он также обучался теологии во Франкфурте на Майне в Philosophisch-theologische Hochschule Sankt Georgen, где получил степень доктора теологии.
Он стал ксендзом в 1996 году, был викарием в Кайшядорисе, воспитателем в Каунасской семинарии, был ассистентом на Кафедре общей теологии Факультета католической теологии Университета им. Витаутаса Великого, в 2001–2004 годах работал священником в литовской общине Штутгарта, затем был экспертом проекта в Академии наук Литвы.
В 2008 году А. Юрявичюс получил титул капеллана (монсеньора), а 2018 году – епископа. С марта прошлого года работал апостольским администратором Каунасской епархии.
Он является автором нескольких книг и множество научных и публицистических статей, лауреатом премии в сфере культуры Кайшядорского района.
Ключевые слова: церковь, епископ, папа, назначение
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|