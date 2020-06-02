Папа Франциск назначил епископом литовского города Тельшяй А. Юрявичюса 🔊 Воспроизвести



Папа Франциск назначил 48-летнего епископа Альгирдаса Юрявичюса епископом Тельшяй, сообщила Литовская конференция епископов.



Он сменит Кестутиса Кевалу, назначенного в феврале Каунасским архиепископом.



А. Юрявичюс является выпускником Каунасской семинарии и Факультета католической теологии Университета им. Витаутаса Великого, он также обучался теологии во Франкфурте на Майне в Philosophisch-theologische Hochschule Sankt Georgen, где получил степень доктора теологии.



Он стал ксендзом в 1996 году, был викарием в Кайшядорисе, воспитателем в Каунасской семинарии, был ассистентом на Кафедре общей теологии Факультета католической теологии Университета им. Витаутаса Великого, в 2001–2004 годах работал священником в литовской общине Штутгарта, затем был экспертом проекта в Академии наук Литвы.



В 2008 году А. Юрявичюс получил титул капеллана (монсеньора), а 2018 году – епископа. С марта прошлого года работал апостольским администратором Каунасской епархии.



Он является автором нескольких книг и множество научных и публицистических статей, лауреатом премии в сфере культуры Кайшядорского района. Папа Франциск назначил 48-летнего епископа Альгирдаса Юрявичюса епископом Тельшяй, сообщила Литовская конференция епископов.Он сменит Кестутиса Кевалу, назначенного в феврале Каунасским архиепископом.А. Юрявичюс является выпускником Каунасской семинарии и Факультета католической теологии Университета им. Витаутаса Великого, он также обучался теологии во Франкфурте на Майне в Philosophisch-theologische Hochschule Sankt Georgen, где получил степень доктора теологии.Он стал ксендзом в 1996 году, был викарием в Кайшядорисе, воспитателем в Каунасской семинарии, был ассистентом на Кафедре общей теологии Факультета католической теологии Университета им. Витаутаса Великого, в 2001–2004 годах работал священником в литовской общине Штутгарта, затем был экспертом проекта в Академии наук Литвы.В 2008 году А. Юрявичюс получил титул капеллана (монсеньора), а 2018 году – епископа. С марта прошлого года работал апостольским администратором Каунасской епархии.Он является автором нескольких книг и множество научных и публицистических статей, лауреатом премии в сфере культуры Кайшядорского района. BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: церковь, епископ, папа, назначение География: Литва, Тяльшяй — статья прочитана 123 раза Комментарии