Главой Клайпедского порта планируется назначить А. Латакаса, выясняются интересы 🔊 Воспроизвести



У министра коммуникаций и транспорта Литвы нет оснований не назначать главой Клайпедского морского порта победившего на конкурсе два месяца назад бывшего производственного директора контролируемой концерном Achemos grupe Клайпедской стивидорной компанией Klasco Альгиса Латакаса. Все же министр утверждает, что хочет выяснить, что во время его руководства портом не возникнет конфликт интересов.



Министр Ярослав Наркевич, встретившийся в понедельник с А. Латакасом, утверждает, что не знает, по причине чего у А. Латакаса может возникнуть конфликт частных и общественных интересов, и поэтому он не сможет в ближайшее время быть назначенным на новую должность.



"С учетом действующего правового регулирования, а также всех справок и мнений, представленных ведомствами, на сегодняшний день министру не известно ни о каких обстоятельствах, по причине которых у А. Латакаса может возникнуть конфликт публичных и частных интересов и по которым А. Латакас не мог бы в ближайшее время быть назначенным главой или должным образом выполнять эти обязанности", – сообщила BNS пресс-секретарь министра Алдона Гринене. У министра коммуникаций и транспорта Литвы нет оснований не назначать главой Клайпедского морского порта победившего на конкурсе два месяца назад бывшего производственного директора контролируемой концерном Achemos grupe Клайпедской стивидорной компанией Klasco Альгиса Латакаса. Все же министр утверждает, что хочет выяснить, что во время его руководства портом не возникнет конфликт интересов.Министр Ярослав Наркевич, встретившийся в понедельник с А. Латакасом, утверждает, что не знает, по причине чего у А. Латакаса может возникнуть конфликт частных и общественных интересов, и поэтому он не сможет в ближайшее время быть назначенным на новую должность."С учетом действующего правового регулирования, а также всех справок и мнений, представленных ведомствами, на сегодняшний день министру не известно ни о каких обстоятельствах, по причине которых у А. Латакаса может возникнуть конфликт публичных и частных интересов и по которым А. Латакас не мог бы в ближайшее время быть назначенным главой или должным образом выполнять эти обязанности", – сообщила BNS пресс-секретарь министра Алдона Гринене. Однако, по ее словам, до принятия окончательного решения министр хочет обсудить с А. Латакасом информацию, появившуюся в публичном пространстве, и выяснить, есть ли какие-либо обстоятельства или связи, по причине которых у А. Латакаса мог возникнуть конфликт интересов, если он станет главой порта.



А. Гринене сказала BNS, что, по ее данным, сейчас еще ожидается разрешение на доступ А. Латакаса к секретной информации. Ответ по поводу доступа должен предоставить Департамент госбезопасности (ДГБ) в течение 40 рабочих дней (или двух месяцев).



В понедельник после встречи А. Латакас сказал BNS, что все справки, необходимые для его назначения, у министра есть, но ведомство уточняет вопрос возможного конфликта его частных и общественных интересов, а также желает получить определенную информацию в письменной форме: "Только тогда они решат, когда меня назначать".



А. Латакас, который работает сейчас в консультационной компании Averditum, проработал в порту почти два десятилетия, он был объявлен победителем конкурса 8 апреля.



Тогда он сказал BNS, что не видит возможностей для возникновения конфликта интересов по поводу того, что в прошлом году он с бывшим главой порта Арвидасом Вайткусом участвовал в одном списке "аграриев" на проходивших год назад выборах в городской совет Клайпеды, однако А. Латакас не был избран.



Как А. Латакас, так и А. Вайткус сами были спонсорами партии "аграриев" – первый 20 марта перевел 3 тыс. евро, а второй – в конце января и в начале марта – в целом 17,65 тыс. евро.



В марте прошлого года А. Вайткус был уволен, потому что тогдашний министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что баллотировавшийся с "аграриями" директор порта сможет остаться беспристрастным в отношении предприятий, которые были спонсорами его на выборах в горсовет и в мэры Клайпеды. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 146 раз Комментарии