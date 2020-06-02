Стресс подростков Литвы от работы в классе и домашних заданий - самый большой в Европе 🔊 Воспроизвести



Литовские подростки испытывают самый большой стресс от работы в классе и от домашних заданий по сравнению со сверстниками в Европе, но сама школа нравится им чаще, чем подросткам в других странах Европы, показывает исследование, инициированное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).



Согласно обнародованным на прошлой неделе данным нового исследования в рамках проекта ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья", на напряжение из-за работы в классе и домашних заданий жаловались подростки младшей возрастной группы.



Это утверждали почти семь из десяти опрошенных 11-летних девочек и почти шесть из десяти мальчиков.



В группе 13-летних о стрессе говорили три четверти опрошенных девочек и почти две трети мальчиков, в группе 15-летних - более половины мальчиков и семь из десяти девочек.



В группе 11-летних Литва заняла первое место по этому показателю среди участвовавших в исследовании 45 государств и регионов (преимущественно - в Европе), в группе 13-летних - второе место. 15-летние также попали в первую десятку.



И все же трое из десяти 15-летних мальчиков и четыре из десяти девочек в Литве говорят, что им нравится школа. Среди 11-13-летних эти показатели были хуже, но тоже выше среднего показателя стран.



В исследовании, проведенном в 2018 году, участвовало более 4 тыс. подростков 11-15 лет в Литве. Литовские подростки испытывают самый большой стресс от работы в классе и от домашних заданий по сравнению со сверстниками в Европе, но сама школа нравится им чаще, чем подросткам в других странах Европы, показывает исследование, инициированное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Согласно обнародованным на прошлой неделе данным нового исследования в рамках проекта ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья", на напряжение из-за работы в классе и домашних заданий жаловались подростки младшей возрастной группы.Это утверждали почти семь из десяти опрошенных 11-летних девочек и почти шесть из десяти мальчиков.В группе 13-летних о стрессе говорили три четверти опрошенных девочек и почти две трети мальчиков, в группе 15-летних - более половины мальчиков и семь из десяти девочек.В группе 11-летних Литва заняла первое место по этому показателю среди участвовавших в исследовании 45 государств и регионов (преимущественно - в Европе), в группе 13-летних - второе место. 15-летние также попали в первую десятку.И все же трое из десяти 15-летних мальчиков и четыре из десяти девочек в Литве говорят, что им нравится школа. Среди 11-13-летних эти показатели были хуже, но тоже выше среднего показателя стран.В исследовании, проведенном в 2018 году, участвовало более 4 тыс. подростков 11-15 лет в Литве. BNS Категории: здоровье, в Европе, образование, дом и быт Ключевые слова: опрос, школьники, знания География: Литва — статья прочитана 284 раза Комментарии