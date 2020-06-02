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Стресс подростков Литвы от работы в классе и домашних заданий - самый большой в Европе
Литовские подростки испытывают самый большой стресс от работы в классе и от домашних заданий по сравнению со сверстниками в Европе, но сама школа нравится им чаще, чем подросткам в других странах Европы, показывает исследование, инициированное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Согласно обнародованным на прошлой неделе данным нового исследования в рамках проекта ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья", на напряжение из-за работы в классе и домашних заданий жаловались подростки младшей возрастной группы.
Это утверждали почти семь из десяти опрошенных 11-летних девочек и почти шесть из десяти мальчиков.
В группе 13-летних о стрессе говорили три четверти опрошенных девочек и почти две трети мальчиков, в группе 15-летних - более половины мальчиков и семь из десяти девочек.
В группе 11-летних Литва заняла первое место по этому показателю среди участвовавших в исследовании 45 государств и регионов (преимущественно - в Европе), в группе 13-летних - второе место. 15-летние также попали в первую десятку.
И все же трое из десяти 15-летних мальчиков и четыре из десяти девочек в Литве говорят, что им нравится школа. Среди 11-13-летних эти показатели были хуже, но тоже выше среднего показателя стран.
В исследовании, проведенном в 2018 году, участвовало более 4 тыс. подростков 11-15 лет в Литве.
Категории: здоровье, в Европе, образование, дом и быт
География: Литва
Комментарии
Екатерина
2 июня, 09:38
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За пару месяцев так же и чиновники ,менеджеры, многие другие до этого не умевшие работать сейчас не хотят выходить из так называемой "удаленки" ничего неделания дома. Они хотят так же на удаленке поехать сможет а курорты и так далее. Не жизнь а малина. Тоже самое творится в системе образования в частности со школьниками которые изображали учебу.
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