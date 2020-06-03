США за месяц в пять раз увеличили число патрульных полетов вблизи границ России 🔊 Воспроизвести Стратегический бомбардировщик B-1B © U.S. Air Force/Senior Airman Alexa Ann Henderson/Public Domain via DVIDS



США и их союзники разрушают сложившуюся в Европе систему безопасности, отметил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает



США и их союзники с апреля по май в пять раз чаще стали проводить военно-воздушное патрулирование вблизи государственных границ России. Об этом заявил в понедельник начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.



"В настоящее время резко возросла активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже 5 подобных полетов", - сказал он. США и их союзники разрушают сложившуюся в Европе систему безопасности, отметил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает ТАСС США и их союзники с апреля по май в пять раз чаще стали проводить военно-воздушное патрулирование вблизи государственных границ России. Об этом заявил в понедельник начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."В настоящее время резко возросла активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже 5 подобных полетов", - сказал он. Рудской отметил, что впервые бомбардировщики B-1B появились над Украиной.



По его словам, 6 мая авиапатрулирование было проведено над территорией Эстонии и акваторией Балтийского моря, 11 мая - над территорией Литвы и акваторией Балтийского моря, 20 мая - над территориями Швеции и Норвегии. 22 мая еще один полет был проведен в районе полуострова Камчатка, а 29 мая - над территорией Украины и акваторией Черного моря.



"В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 км", - уточнил генерал.



Он указал, что иностранные стратегические бомбардировщики были своевременно обнаружены российскими средствами противовоздушной обороны. Российские дежурные истребители по ПВО поднимались на перехват семь раз. "В готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные средства", - отметил Рудской.



Активность разведывательной авиации США повысилась



Активность разведывательной авиации США и других стран НАТО у границ России в последнее время повысилась.



"Повысилась интенсивность ведения воздушной разведки над акваториями Балтийского, Черного и в восточной части Средиземного морей", - отметил Рудской.



По данным генерала, за прошедший месяц над Балтикой выполнено десять полетов самолетов-разведчиков, над Черным морем - шесть. Кроме того, был замечен американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B над территорией Грузии.



Над Восточным Средиземноморьем самолеты ВМС США типа "Посейдон" систематически приближаются к российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе. Для предотвращения их агрессивных разведывательных действий ВС РФ вынуждены поднимать дежурные истребители в воздух. При этом если в апреле таких случаев было семь, то в мае - уже 17. "Расцениваем такие полеты как противоречащие подписанным соглашениям по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Рудской.



Учения "Защитник Европы - 2020"



Страны Североатлантического альянса в ходе учений "Защитник Европы - 2020" на полигонах вблизи российских границ отрабатывали поражение целей на территории России.



"В ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации", - уточнил Рудской.



США разрушают европейскую безопасность



США и их союзники разрушают сложившуюся в Европе систему безопасности, прикрываясь при этом якобы существующей российской агрессией.



"Подобными действиями Соединенные Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой о российской агрессии, продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе", - заявил Рудской.



По словам генерал-полковника, значительное повышение военной активности НАТО у границ РФ наблюдалось на фоне возможного выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу и ранее сделанных Вашингтоном шагов по разрушению Договора о РСМД.



В то же время, подчеркнул Рудской, НАТО продолжает наращивать инфраструктуру ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии. "Все озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет "Томагавк", сохраняются", - отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.



Кроме того, Рудской сообщил, что для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами территории РФ продолжается модернизация радиолокационной станции "Глобус-3" в Северной Норвегии.



Совместные правила сближения самолетов и кораблей



Россия готова зафиксировать с НАТО совместные правила о минимальных расстояниях сближения самолетов и кораблей для избежания инцидентов на море и в воздухе.



"В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей", - сказал Рудской.



По его словам, Россия уделяет принципиальное значение "практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике".



"Рассчитываем на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу", - подчеркнул генерал.



Он также заверил, что Вооруженные силы РФ продолжат отслеживание обстановки, военной деятельности блока у российских границ для своевременного принятия мер, обеспечивающих безопасность РФ, и предотвращения инцидентов.



НАТО не перенес учения вглубь территорий стран



Североатлантический альянс фактически проигнорировал предложение России по переносу районов учений вглубь территорий стран, подальше от линии соприкосновения границ РФ и стран НАТО.



В феврале на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тодом Уолтерсом Россия в очередной раз напомнила об инициативе перенести районы проведения крупных учений вглубь территории приграничных стран, указал он.



"Все наши предложения по снижению военной напряженности и предотвращению инцидентов были изложены в письме министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Фактически наши предложения проигнорированы", - подчеркнул генерал-полковник.



Он напомнил, что в ходе двусторонних контактов высокого уровня с руководством НАТО Россия неоднократно поднимала вопросы предотвращения инцидентов в военной сфере и снижения интенсивности мероприятий подготовки войск, проводимых вблизи российских границ.



"Только в 2019-2020 годах они поднимались начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералом армии В. Герасимовым на переговорах с верховными главнокомандующими ОВС НАТО генералом К. Скапаротти и генералом Т. Уолтерсом, председателями комитета начальников штабов ВС США генералом Дж. Данфордом и генералом М. Милли, председателем военного комитета НАТО главным маршалом авиации С. Пичем", - сказал Рудской.



В свою очередь Минобороны России привержено курсу на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и деэскалацию в Европе. В частности, Вооруженные силы РФ не будут в этом году проводить крупные учения вблизи границ стран альянса, вглубь страны перенесены масштабные маневры в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ - 2020". ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: граница, разведка, ВВС США, полеты География: Россия, Калининград — статья прочитана 117 раз Комментарии