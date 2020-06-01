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На авиабазе в США произошла стрельба



По меньшей мере два американских военнослужащих погибли в результате стрельбы на военной базе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота в понедельник. Об этом говорится в заявлении базы, опубликованном на ее сайте, сообщает ТАСС.

"Инцидент со стрельбой произошел сегодня приблизительно в 04:30 (12:30 мск), в результате чего двое действующих военнослужащих разведывательного крыла погибли", - указано в заявлении.

Отмечается, что чрезвычайные службы базы отреагировали на инцидент, в настоящее время опасности для находящихся на объекте нет. Проводится расследование, причины произошедшего пока не уточняются.
ТАСС
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, стрельба, авиабаза, погибшие
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добавлена сегодня, 1 июня, 18:31

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