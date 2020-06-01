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Маленькая площадка большой политики





По случаю Международного дня защиты детей в Вильнюсе, на территории Посольства России в Литве, состоялось открытие новой детской площадки.

Перерезав вместе с детишками ленточку у входа в их городок, посол России в Литве Александр Удальцов открыл развлекательную программу с весёлыми конкурсами и викторинами, сообщается на сайте посольства.

Юные гости порадовали своих родителей и других сотрудников российского дипломатического представительства в Литве чтением стихотворений и исполнением задорных песен.

В дополнение к этой информации пресс-службы российского посольства можно лишь добавить, что появление детской площадки на территории диппредставительства РФ и за деньги России косвенно касается и внешнеполитических ориентиров Литвы. Вильнюсу, надо полагать, хотелось бы, чтобы в мире было как можно больше друзей нашей страны, и если у детей российских дипломатов, работающих в Литве, от пребывания на литовской земле останутся только хорошие воспоминания, то это вполне может способствовать в будущем развитию литовско-российских отношений.

Вильнюс же заинтересован в таком развитии ситуации?
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Международный день защиты детей, Александр Удальцов, Посол России в Литве, детская площадка
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добавлена сегодня, 1 июня, 19:30

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