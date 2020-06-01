По поводу публикации «Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?» Казис Шкирпа спас раввина?

Проф. Пинхос ФРИДБЕРГ,
Вильнюс
31-го мая 2020 года на сайте сомнительной репутации tiesos.lt появилась статья
Прежде всего, хотел бы заметить, что уже заголовок статьи пахнет тавтологией: «žydų rabinas»/еврейский раввин – это «масло масляное».
В цитированной статье имеется видео, в котором упоминается весьма солидный и уважаемый журнал “Tablet”.
Вильнюс
31-го мая 2020 года на сайте сомнительной репутации tiesos.lt появилась статья
„Iš savo varpinės“ pasakoja: Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?
(Рассказывает «со своей колокольни»: Казис Шкирпа спас раввина?)
(Рассказывает «со своей колокольни»: Казис Шкирпа спас раввина?)
Прежде всего, хотел бы заметить, что уже заголовок статьи пахнет тавтологией: «žydų rabinas»/еврейский раввин – это «масло масляное».
В цитированной статье имеется видео, в котором упоминается весьма солидный и уважаемый журнал “Tablet”.
Сразу понял, что имеется в виду хорошо известная статья
опубликованная 15 июля 2019 года. В ней имеется абзац с упоминанием литовского посла
“Once in Berlin,” said Rigg, “the Rebbe and his family were taken to the Jüdische Gemeinde, the Jewish community center in the Jewish quarter. There he met the Lithuanian ambassador to Germany who provided the Rebbe and his group with Lithuanian visas. The next day Bloch escorted them to the Latvian border and bid them farewell. The group continued to Riga and waited there for visas to the United States”,
который, как вы уже успели догадаться, и послужил основой вопроса «Казис Шкирпа спас раввина?».
5 февраля 2020 года эта статья была переведена на русский язык:
Перевод цитаты:
«В Берлине, — сообщает Ригг, — Ребе и его семью отвезли в Юдише гемайнде, еврейский общинный центр в еврейском квартале. Там он встретился с послом Литвы в Германии — и тот выдал Ребе и его спутникам литовские визы. На следующий день Блох проводил их до границы Латвии и распрощался с ними. Вся группа проследовала в Ригу, где и стала дожидаться американских виз».
P.S. Как следует из текста статьи в «Tablet», спасение раввина Шнеерсона (1939 год) было организовано американскими гражданами, которые придали этой проблеме уровень межгосударственных отношений.
В связи с этим - предположение, что люди, участвовавшие в технической передаче раввина Шнеерсона Соединенным Штатам Америки, не могут считаться спасителями евреев. К числу этих «спасителей», полагаю, не стоит причислять посла Литвы в Германии, который ни секунды не рисковал жизнью ради спасения любавичского рэбэ.
Напротив, г-н Шкирпа был записным антисемитом, и, скорее всего, выдавая визу, исполнял приказ высшего германского руководства.
опубликованная 15 июля 2019 года. В ней имеется абзац с упоминанием литовского посла
“Once in Berlin,” said Rigg, “the Rebbe and his family were taken to the Jüdische Gemeinde, the Jewish community center in the Jewish quarter. There he met the Lithuanian ambassador to Germany who provided the Rebbe and his group with Lithuanian visas. The next day Bloch escorted them to the Latvian border and bid them farewell. The group continued to Riga and waited there for visas to the United States”,
который, как вы уже успели догадаться, и послужил основой вопроса «Казис Шкирпа спас раввина?».
5 февраля 2020 года эта статья была переведена на русский язык:
Перевод цитаты:
«В Берлине, — сообщает Ригг, — Ребе и его семью отвезли в Юдише гемайнде, еврейский общинный центр в еврейском квартале. Там он встретился с послом Литвы в Германии — и тот выдал Ребе и его спутникам литовские визы. На следующий день Блох проводил их до границы Латвии и распрощался с ними. Вся группа проследовала в Ригу, где и стала дожидаться американских виз».
P.S. Как следует из текста статьи в «Tablet», спасение раввина Шнеерсона (1939 год) было организовано американскими гражданами, которые придали этой проблеме уровень межгосударственных отношений.
В связи с этим - предположение, что люди, участвовавшие в технической передаче раввина Шнеерсона Соединенным Штатам Америки, не могут считаться спасителями евреев. К числу этих «спасителей», полагаю, не стоит причислять посла Литвы в Германии, который ни секунды не рисковал жизнью ради спасения любавичского рэбэ.
Напротив, г-н Шкирпа был записным антисемитом, и, скорее всего, выдавая визу, исполнял приказ высшего германского руководства.