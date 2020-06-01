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Дню защиты детей посвящается





Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami - kodėl ir kam.

Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams.

Mes gi esam tie, kurie jų laukia, laukdavo ir lauks visais laikais.

Tik su jais mes esame suaugę, o vieni mes irgi kaip vaikai.

J.Marcinkevičius


Первый после введения карантина и такой ожидаемый большой детский турнир в Клайпеде, названный «Тот великолепный шахматный мир», был приурочен к Международному дню защиты детей. Соревнования проходили во дворике Клайпедского центра самовыражения учеников (директор Витаутас Крутулис) с соблюдением всех рекомендаций нынешнего не простого времени.

Организатор и судья турнира Римвидас Лукошюс открыл документ о правилах проведения соревнования весьма необычно – красивыми стихами о детях литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса (1930-2011).
Традиционная спортивная шахматная встреча к 1 июня собрала юных шахматистов Гаргждая, Кретинги, Плунге, Вилькичяй, Шилале, Кетвергяй и, конечно же, было много представителей приморского города.

Играли семь туров с регламентом 7 мин.+7 сек. Состоялось два турнира: первый включил детвору 2011 года рождения и моложе; второй - с третьего класса по восьмой включительно.

В турнире младших игроков победил восьмилетний Андрей Халдеев (6,5 очков, Клайпеда), второй стала Ауксе Зоните (5,5 очков, Гаргждай), на третьем месте - клайпедчанин Олег Бурдин с 5 очками.

За хорошую игру и волю к победе медалями в этом младшем турнире награждены: в номинации до 10 лет Иван Сафонов, Арутюн Габриелян, Оскар Кошевой; в группе до 8 лет - Даниил Семенюк и Тея Каулитзки.

Отмечена медалью и самая юная участница шестилетняя Ругиле Томкуте из Шилале.

Победителем в старшей возрастной группе (по 8-ой класс) стал Ростислав Щекачёв (6 очков, Клайпеда), второе место и 5 очков у его земляка Даниила Валюшенко, на третьей строчке итоговой таблицы Довидас Спевак (5 очков, Гаргждай).

В номинации до 14 лет лучшими в старшем турнире стали Домас Андрияускас (Гаргждай), Арвидас Жюра (Гаргждай) и Айсте Ленгвинайте (Кретинга). В возрастной группе до 12 лет замечательно сыграли Матас Валайка из Гаргждай, занявший высокое место среди старших игроков хотя ему только десять лет, Лукне Ленгвинайте (Кретинга) и Рубен Хачатрян (Клайпеда).

Победители обоих турниров награждены кубками, призёры получили медали и все игроки отмечены дипломами участников встречи.

А дипломы для начинающих шахматистов да ещё прибывших в Клайпеду из небольших населённых пунктов весьма и весьма важны и дают позитивный настрой для дальнейших занятий.

Итак, шахматная жизнь в Клайпеде «вживую» стартовала!

Фото С.Халдеева, А.Хачатрян, Н.Габриэлян, Е.Сафонова

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: шахматы, Международному день защиты детей
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 1 июня, 17:20

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