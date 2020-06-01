Дню защиты детей посвящается

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami - kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams.
Mes gi esam tie, kurie jų laukia, laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes esame suaugę, o vieni mes irgi kaip vaikai.
J.Marcinkevičius
Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams.
Mes gi esam tie, kurie jų laukia, laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes esame suaugę, o vieni mes irgi kaip vaikai.
J.Marcinkevičius
Первый после введения карантина и такой ожидаемый большой детский турнир в Клайпеде, названный «Тот великолепный шахматный мир», был приурочен к Международному дню защиты детей. Соревнования проходили во дворике Клайпедского центра самовыражения учеников (директор Витаутас Крутулис) с соблюдением всех рекомендаций нынешнего не простого времени.
Организатор и судья турнира Римвидас Лукошюс открыл документ о правилах проведения соревнования весьма необычно – красивыми стихами о детях литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса (1930-2011).
Традиционная спортивная шахматная встреча к 1 июня собрала юных шахматистов Гаргждая, Кретинги, Плунге, Вилькичяй, Шилале, Кетвергяй и, конечно же, было много представителей приморского города.
Играли семь туров с регламентом 7 мин.+7 сек. Состоялось два турнира: первый включил детвору 2011 года рождения и моложе; второй - с третьего класса по восьмой включительно.
За хорошую игру и волю к победе медалями в этом младшем турнире награждены: в номинации до 10 лет Иван Сафонов, Арутюн Габриелян, Оскар Кошевой; в группе до 8 лет - Даниил Семенюк и Тея Каулитзки.
Отмечена медалью и самая юная участница шестилетняя Ругиле Томкуте из Шилале.
Победителем в старшей возрастной группе (по 8-ой класс) стал Ростислав Щекачёв (6 очков, Клайпеда), второе место и 5 очков у его земляка Даниила Валюшенко, на третьей строчке итоговой таблицы Довидас Спевак (5 очков, Гаргждай).
В номинации до 14 лет лучшими в старшем турнире стали Домас Андрияускас (Гаргждай), Арвидас Жюра (Гаргждай) и Айсте Ленгвинайте (Кретинга). В возрастной группе до 12 лет замечательно сыграли Матас Валайка из Гаргждай, занявший высокое место среди старших игроков хотя ему только десять лет, Лукне Ленгвинайте (Кретинга) и Рубен Хачатрян (Клайпеда).
Победители обоих турниров награждены кубками, призёры получили медали и все игроки отмечены дипломами участников встречи.
А дипломы для начинающих шахматистов да ещё прибывших в Клайпеду из небольших населённых пунктов весьма и весьма важны и дают позитивный настрой для дальнейших занятий.
Итак, шахматная жизнь в Клайпеде «вживую» стартовала!
Фото С.Халдеева, А.Хачатрян, Н.Габриэлян, Е.Сафонова
Играли семь туров с регламентом 7 мин.+7 сек. Состоялось два турнира: первый включил детвору 2011 года рождения и моложе; второй - с третьего класса по восьмой включительно.
За хорошую игру и волю к победе медалями в этом младшем турнире награждены: в номинации до 10 лет Иван Сафонов, Арутюн Габриелян, Оскар Кошевой; в группе до 8 лет - Даниил Семенюк и Тея Каулитзки.
Отмечена медалью и самая юная участница шестилетняя Ругиле Томкуте из Шилале.
Победителем в старшей возрастной группе (по 8-ой класс) стал Ростислав Щекачёв (6 очков, Клайпеда), второе место и 5 очков у его земляка Даниила Валюшенко, на третьей строчке итоговой таблицы Довидас Спевак (5 очков, Гаргждай).
В номинации до 14 лет лучшими в старшем турнире стали Домас Андрияускас (Гаргждай), Арвидас Жюра (Гаргждай) и Айсте Ленгвинайте (Кретинга). В возрастной группе до 12 лет замечательно сыграли Матас Валайка из Гаргждай, занявший высокое место среди старших игроков хотя ему только десять лет, Лукне Ленгвинайте (Кретинга) и Рубен Хачатрян (Клайпеда).
Победители обоих турниров награждены кубками, призёры получили медали и все игроки отмечены дипломами участников встречи.
А дипломы для начинающих шахматистов да ещё прибывших в Клайпеду из небольших населённых пунктов весьма и весьма важны и дают позитивный настрой для дальнейших занятий.
Итак, шахматная жизнь в Клайпеде «вживую» стартовала!
Фото С.Халдеева, А.Хачатрян, Н.Габриэлян, Е.Сафонова
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: шахматы, Международному день защиты детей