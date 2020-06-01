Дню защиты детей посвящается 🔊 Воспроизвести







Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami - kodėl ir kam.



Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams.



Mes gi esam tie, kurie jų laukia, laukdavo ir lauks visais laikais.



Tik su jais mes esame suaugę, o vieni mes irgi kaip vaikai.



J.Marcinkevičius



Первый после введения карантина и такой ожидаемый большой детский турнир в Клайпеде, названный «Тот великолепный шахматный мир», был приурочен к Международному дню защиты детей. Соревнования проходили во дворике Клайпедского центра самовыражения учеников (директор Витаутас Крутулис) с соблюдением всех рекомендаций нынешнего не простого времени.



Организатор и судья турнира Римвидас Лукошюс открыл документ о правилах проведения соревнования весьма необычно – красивыми стихами о детях литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса (1930-2011). Первый после введения карантина и такой ожидаемый большой детский турнир в Клайпеде, названный «Тот великолепный шахматный мир», был приурочен к Международному дню защиты детей. Соревнования проходили во дворике Клайпедского центра самовыражения учеников (директор Витаутас Крутулис) с соблюдением всех рекомендаций нынешнего не простого времени.Организатор и судья турнира Римвидас Лукошюс открыл документ о правилах проведения соревнования весьма необычно – красивыми стихами о детях литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса (1930-2011).



Играли семь туров с регламентом 7 мин.+7 сек. Состоялось два турнира: первый включил детвору 2011 года рождения и моложе; второй - с третьего класса по восьмой включительно.







За хорошую игру и волю к победе медалями в этом младшем турнире награждены: в номинации до 10 лет Иван Сафонов, Арутюн Габриелян, Оскар Кошевой; в группе до 8 лет - Даниил Семенюк и Тея Каулитзки.



Отмечена медалью и самая юная участница шестилетняя Ругиле Томкуте из Шилале.



Победителем в старшей возрастной группе (по 8-ой класс) стал Ростислав Щекачёв (6 очков, Клайпеда), второе место и 5 очков у его земляка Даниила Валюшенко, на третьей строчке итоговой таблицы Довидас Спевак (5 очков, Гаргждай).



В номинации до 14 лет лучшими в старшем турнире стали Домас Андрияускас (Гаргждай), Арвидас Жюра (Гаргждай) и Айсте Ленгвинайте (Кретинга). В возрастной группе до 12 лет замечательно сыграли Матас Валайка из Гаргждай, занявший высокое место среди старших игроков хотя ему только десять лет, Лукне Ленгвинайте (Кретинга) и Рубен Хачатрян (Клайпеда).



Победители обоих турниров награждены кубками, призёры получили медали и все игроки отмечены дипломами участников встречи.



А дипломы для начинающих шахматистов да ещё прибывших в Клайпеду из небольших населённых пунктов весьма и весьма важны и дают позитивный настрой для дальнейших занятий.



Итак, шахматная жизнь в Клайпеде «вживую» стартовала!



Фото С.Халдеева, А.Хачатрян, Н.Габриэлян, Е.Сафонова



Традиционная спортивная шахматная встреча к 1 июня собрала юных шахматистов Гаргждая, Кретинги, Плунге, Вилькичяй, Шилале, Кетвергяй и, конечно же, было много представителей приморского города.Играли семь туров с регламентом 7 мин.+7 сек. Состоялось два турнира: первый включил детвору 2011 года рождения и моложе; второй - с третьего класса по восьмой включительно.В турнире младших игроков победил восьмилетний Андрей Халдеев (6,5 очков, Клайпеда), второй стала Ауксе Зоните (5,5 очков, Гаргждай), на третьем месте - клайпедчанин Олег Бурдин с 5 очками.За хорошую игру и волю к победе медалями в этом младшем турнире награждены: в номинации до 10 лет Иван Сафонов, Арутюн Габриелян, Оскар Кошевой; в группе до 8 лет - Даниил Семенюк и Тея Каулитзки.Отмечена медалью и самая юная участница шестилетняя Ругиле Томкуте из Шилале.Победителем в старшей возрастной группе (по 8-ой класс) стал Ростислав Щекачёв (6 очков, Клайпеда), второе место и 5 очков у его земляка Даниила Валюшенко, на третьей строчке итоговой таблицы Довидас Спевак (5 очков, Гаргждай).В номинации до 14 лет лучшими в старшем турнире стали Домас Андрияускас (Гаргждай), Арвидас Жюра (Гаргждай) и Айсте Ленгвинайте (Кретинга). В возрастной группе до 12 лет замечательно сыграли Матас Валайка из Гаргждай, занявший высокое место среди старших игроков хотя ему только десять лет, Лукне Ленгвинайте (Кретинга) и Рубен Хачатрян (Клайпеда).Победители обоих турниров награждены кубками, призёры получили медали и все игроки отмечены дипломами участников встречи.А дипломы для начинающих шахматистов да ещё прибывших в Клайпеду из небольших населённых пунктов весьма и весьма важны и дают позитивный настрой для дальнейших занятий.Итак, шахматная жизнь в Клайпеде «вживую» стартовала! Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: шахматы, Международному день защиты детей География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 86 раз Комментарии