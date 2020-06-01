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Водителем грузовика, который въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе, оказался экс-боец ВСУ



В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на KSTP.

Известно, что грузовик врезался в толпу бунтующих, которые продолжают протестовать из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого задержания полицией. Сообщается, что люди успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны. На кадрах также видно, что после остановки грузовика протестующие залезли на него.

Водителем машины оказался Богдан Вечирко — его избили бунтующие, передает Reuters.



Сейчас он находится под арестом без права выхода под залог. Управление общественной безопасности штата Миннесота сообщило в Twitter, что пострадавших, кроме самого водителя, в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне сотрудники полиции обстреляли протестующих капсулами со слезоточивым газом. Участники беспорядков стали забрасывать правоохранителей бутылками с водой, а затем подошли вплотную к оцеплению. После применения спецсредства демонстранты разбежались.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.

Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили два полицейских, один из которых скончался.
lenta.ru
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: украинец, США протесты
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добавлена сегодня, 1 июня, 15:55

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