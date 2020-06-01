Суд приступил к рассмотрению дела А. Палецкиса 🔊 Воспроизвести архивное фото



В понедельник Шяуляйский окружной суд (ШОС) приступил к рассмотрению по существу дела обвиняемого в шпионаже бывшего политика Альгирдаса Палецкиса.



А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы.



На первом заседании дела суд удовлетворил просьбу прокурора проводить допросы обвиняемых за закрытыми дверями.



Апелляционный суд Литвы в начале марта назначил рассмотрение дела в Шяуляй после того, как ранее от дела взял самоотвод Вильнюсский окружной суд.



Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку. В понедельник Шяуляйский окружной суд (ШОС) приступил к рассмотрению по существу дела обвиняемого в шпионаже бывшего политика Альгирдаса Палецкиса.А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы.На первом заседании дела суд удовлетворил просьбу прокурора проводить допросы обвиняемых за закрытыми дверями.Апелляционный суд Литвы в начале марта назначил рассмотрение дела в Шяуляй после того, как ранее от дела взял самоотвод Вильнюсский окружной суд.Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку. В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.



Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.



Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.



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В деле А. Паляцкиса разрешено опросить Ю. Меля



В понедельник Шяуляйский окружной суд (ШОС) удовлетворил просьбу обвиняемого в шпионаже бывшего политика Альгирдаса Паляцкиса и согласился опросить в деле в качестве свидетеля осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года Юрия Меля.



Ю. Мель, осужденный на семь лет лишения свободы, фигурирует в одном из эпизодов дела, в которых обвиняется А. Паляцкис.



По словам пресс-секретаря суда Витаутаса Йончаса, прокурор не согласилась с этой просьбой А. Паляцкиса и его защитников, однако суд решил их удовлетворить.



На этой заседании проходил опрос А. Паляцкиса. По просьбе прокурора опрос проходил в закрытом режиме.



А. Паляцкис также представил суду просьбу смягчить назначенную ему меру пресечения – интенсивный надзор. Решение по этой просьбе будет объявлен после следующего заседания суда, которое состоится 8 июня.



А. Паляцкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы.



Апелляционный суд Литвы в начале марта назначил рассмотрение дела в Шяуляй после того, как ранее от дела взял самоотвод Вильнюсский окружной суд.



Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.



В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.



Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.



Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.



Гражданин России Ю. Мель задержан в Литве в марте 2014 года. Он признает, что в январе 1991 года находился в одном из танков, когда советские военные штурмовали вильнюсскую телебашню. По его словам, по приказу командира полка, из танка было сделано три холостых залпа.



В прошлом году суд приговорил его к семи годам лишения свободы.



В ночь на 13 января 1991 года была предпринята попытка свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При попытке занятия советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало. BNS Категории: чп и криминал, общество Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии