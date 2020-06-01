О смягчении норм карантина в Литве 🔊 Воспроизвести



Минздрав: иностранцы могут приехать из 27-и стран, изоляция не нужна по приезде из 24-х



Министерство здравоохранения Литвы в понедельник обнародовало список стран, граждане которых могут приехать в Литву - в нем значится 27 государств. По приезде из 24 из них иностранцам не требуется самоизоляция на две недели.



Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.



С условием самоизоляции можно приехать с Мальты, из Ирландии и Испании.



Как сообщает Минздрав, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна. Министерство здравоохранения Литвы в понедельник обнародовало список стран, граждане которых могут приехать в Литву - в нем значится 27 государств. По приезде из 24 из них иностранцам не требуется самоизоляция на две недели.Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.С условием самоизоляции можно приехать с Мальты, из Ирландии и Испании.Как сообщает Минздрав, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна. Между тем граждане Литвы могут приехать из любой страны, однако самоизоляция на две недели нужна в том случае, если в стране, откуда они прибывают, на 100 тыс. жителей приходится более 15 случаев заболеваний COVID-19 в течение двух последних недель.



Список стран, гражданам которых можно будет приехать в Литву, будет обнародовать министр здравоохранения каждый понедельник.



Как отмечает Минздрав, эти списки будут постоянно меняться с учетом ситуации.



Минздрав также обращает внимание, что если какая-то страна попадает в список Литвы, это не означает, что литовцам тоже разрешен въезд в нее - общего соглашения между всеми странами Европейского экономического пространства нет. Такого рода соглашение действует между странами Балтии.



Этот новый порядок распространяется на иностранцев из государств Европейского экономического пространства, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



Решения о въезде иностранцев из третьих стран пока не приняты.



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МИД снимает рекомендации не ехать в страны Европейского экономического пространства



МИД Литвы в понедельник сообщил, что отменяет рекомендации не ехать в некоторые государства Европейского экономического пространства.



"Сохраняется предупреждение не ехать в Бельгию, Соединенное Королевство, Швецию и Португалию", - говорится в пресс-релизе МИД.



Кроме того, МИД призывает отказаться от необязательных поездок в Ирландию, Испанию и на Мальту, в которых заболеваемость COVID-19 в течение двух последних недель сохраняется выше 15 случаев на 100 тыс. жителей.



При поездках в другие государства Европейского экономического пространства МИД призывает соблюдать меры безопасности.



"Особенно важно обратить внимание на то, что ситуация с безопасностью может измениться очень быстро, и это может определить возобновление необходимых ограничений как в зарубежных государствах, так и в Литве", - информирует министерство.



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В странах Балтии к полудню понедельника выявлено в общей сложности 4614 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1678 случаев, проверено 304 тыс. 854 пробы, умерло 70 человек.



Латвия: подтверждено 1066 случаев, проверено 109 тыс. 723 пробы, умерли 24 человека.



Эстония: подтверждено 1870 случаев, проверено 84 тыс. 156 проб, умерло 68 человек.



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Большинство скончавшихся от коронавируса в Литве страдали и от сопровождающих заболеваний, чаще всего – сердечно-сосудистых, сообщило в понедельник министерство здравоохранения.



"Также немалую часть скончавшихся составили страдавшие от онкологии. Третьей часто фиксирующейся категорией сопровождающих заболеваний были болезни дыхательных путей. У скончавшихся также были болезни почек, многие страдали от сахарного диабета. У нескольких лиц была выявлена болезнь Альцгеймера", – говорится в сообщении.



"Национальный центр общественного здоровья обращает внимание, что большинство скончавшихся от коронавируса страдали не от одного, а от нескольких параллельных болезней", – говорится в нем.



По данным понедельника, в Литве было зафиксировано 70 смертей от коронавируса – скончались 33 мужчины и 37 женщин.



По данным министерства, возрастной интервал составил 49 до 97 лет.



Один из скончавшихся принадлежал возрастной группе 41–50 лет, трое – 51–60 лет, – 61–70 лет, 21 – к группе 71–80 лет.



"Худшая ситуация среди людей в возрасте 81-90 лет, где скончавшихся в этой возрастной группе целых 30. (...) Четверо скончавшихся от COVID-19 были старше 90 лет", – сообщило министерство.



Как сообщило ведомство, скончавшимися от этой болезни считаются и те, у кого выявлен или подозревался коронавирус, проявились клинические ее симптомы – острая инфекция дыхательных путей и при этом у покойного не было выявлено других причин смерти, не связанных с COVID-19, например, по причине травм.



Кроме того, лицо считается скончавшимся от коронавирусной инфекции, если до смерти он не мог выздороветь от этой болезни.



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В литовских больницах находятся 64 пациента с коронавирусом, из них трое – в реанимации, сообщил в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - трое, на искусственной вентиляции легких - один, с кислородными масками – 18 пациентов", - сказала журналистам глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



Общее число случаев коронавируса в Литве составляет 1678, из них 343 – у медиков. Все еще больны 363 зараженных, выздоровело 1236 человек, из них 254 – медика.



От коронавируса умерло в общей сложности 70 человек, еще девять заразившихся умерли из-за других причин. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 228 раз Комментарии