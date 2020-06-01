Гороскоп на июнь 2020 года 🔊 Воспроизвести Фото: Go Vilnius







Овен



Июнь для Овнов принесет значительные перемены в жизни, однако получить их можно будет, только если быть внимательными к мелочам. Перемены могут начаться с приятного знакомства или счастливого случая. В середине месяца можно смело отправляться в путешествие по родной стране.



Благоприятные дни: 1, 5, 13, 15, 19 24



Неблагоприятные дни: 2, 4, 7, 14, 20, 25



Телец



В Июне Тельцы смогут разобраться со своими накопившимися финансовыми вопросами. Вы запросто избавитесь от долгов и неоплаченных счетов, также с вас спадут финансовые обязательства. Все идеи не стоит закидывать в долгий ящик, ведь июнь идеально подойдет для их реализации. Июнь для Овнов принесет значительные перемены в жизни, однако получить их можно будет, только если быть внимательными к мелочам. Перемены могут начаться с приятного знакомства или счастливого случая. В середине месяца можно смело отправляться в путешествие по родной стране.В Июне Тельцы смогут разобраться со своими накопившимися финансовыми вопросами. Вы запросто избавитесь от долгов и неоплаченных счетов, также с вас спадут финансовые обязательства. Все идеи не стоит закидывать в долгий ящик, ведь июнь идеально подойдет для их реализации. Благоприятные дни: 1, 4, 7, 11, 19, 25



Неблагоприятные дни: 3, 8, 13, 17,21, 29



Близнецы



В июне Близнецам не повредит проявление легкого эгоизма. Окружающие могут воспринимать вашу открытость и отзывчивость, как вашу слабостью, поэтому постараются использовать вас в своих целях. Будьте бдительны!



Благоприятные дни: 6, 9, 13, 17, 21, 26



Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 19, 25, 29



Рак



Удача будет благоволить Ракам в июне. Причем, представителям знака даже не обязательно прилагать усилия. У них все будет получаться легко и просто. Нужные люди, обстоятельства – все будет на вашей стороне.



Благоприятные дни: 1, 5, 10, 15, 21, 27



Неблагоприятные дни: 3, 8, 13, 16, 25, 29



Лев



В июне у Львов будет боевой задор, бодрость и желание довести все дела до блестящего завершения. Однако не стоит идти напролом – проявите гибкость. Обратите внимание на происходящее вокруг и не пренебрегайте полезными советами от близкого окружения.



Благоприятные дни: 5, 9, 11, 16, 24, 29



Неблагоприятные дни: 3, 7, 13, 18, 21, 28



Дева



В июне у Дев могут появиться завистники и недоброжелатели. Столкновения можно избежать, если вы тщательно проанализируете ситуацию и соберете больше информации. Может оказаться, что это слухи, но в противном случае придется действовать.



Благоприятные дни: 1, 5, 10, 14, 25, 29



Неблагоприятные дни: 4, 11, 13, 21, 27



Весы



В июне Весы могут немного расслабиться и сделать то, о чем так давно мечтали. Например, посмотреть онлайн-концерт, устроить уик-энд или встретиться с друзьями – это станет залогом положительных эмоций, которые станут основой для хорошего настроения на весь июнь.



Благоприятные дни: 4, 6, 11, 15, 21, 26



Неблагоприятные дни: 1, 5, 13, 17, 20, 29



Скорпион



Звезды на стороне Скорпионов в июне, поэтому можно не сдерживать себя и проявить искренность в общении с другими людьми. Вам будет сопутствовать удача, также не исключены судьбоносные встречи.



Благоприятные дни: 3, 8, 11, 15,21, 29



Неблагоприятные дни: 1, 4,13, 18, 25, 30



Стрелец



В июне Стрельцам стоит ставить самые большие цели, ведь вам благоволят звезды. Все действия представителей этого знака будут приносить положительный результат, а неправильных решений не будет.



Благоприятные дни: 2, 5, 8, 14, 21, 29



Неблагоприятные дни: 1, 4, 13, 18, 25, 30



Козерог



В июне Козерогам стоит не давать себя в обиду и быть готовыми к тому, что кто-то может потерять чувство меры и начнет вами нагло пользоваться. Решительно пресекайте такое поведение и давайте отпор – это поможет добиться должного уважения.



Благоприятные дни: 1, 5, 8, 17,24, 29



Неблагоприятные дни: 2, 6, 13, 15, 21, 26



Водолей



В июне Водолеям важно осознать, что они живут в первую очередь для себя, поэтому стоит прекратить всем угождать. Вам стоит научиться говорить "нет". В этом случае представители знака смогут преодолеть все препятствия и решить все вопросы.



Благоприятные дни: 2, 4, 9, 13, 19,25



Неблагоприятные дни: 6, 11, 17, 21, 28, 30



Рыбы



Начало месяца у Рыб будет спокойным - даже получится расслабиться, однако уже ближе к середине июня придут мысли о планах на будущее и их реализации. Не стоит бояться мыслить глобально. Постарайтесь выйти из "зоны комфорта".



Благоприятные дни: 1, 6, 11, 16, 21, 25



Неблагоприятные дни: 3, 9, 13, 18, 27, 29



Источник: belta.by В июне Близнецам не повредит проявление легкого эгоизма. Окружающие могут воспринимать вашу открытость и отзывчивость, как вашу слабостью, поэтому постараются использовать вас в своих целях. Будьте бдительны!Удача будет благоволить Ракам в июне. Причем, представителям знака даже не обязательно прилагать усилия. У них все будет получаться легко и просто. Нужные люди, обстоятельства – все будет на вашей стороне.В июне у Львов будет боевой задор, бодрость и желание довести все дела до блестящего завершения. Однако не стоит идти напролом – проявите гибкость. Обратите внимание на происходящее вокруг и не пренебрегайте полезными советами от близкого окружения.В июне у Дев могут появиться завистники и недоброжелатели. Столкновения можно избежать, если вы тщательно проанализируете ситуацию и соберете больше информации. Может оказаться, что это слухи, но в противном случае придется действовать.В июне Весы могут немного расслабиться и сделать то, о чем так давно мечтали. Например, посмотреть онлайн-концерт, устроить уик-энд или встретиться с друзьями – это станет залогом положительных эмоций, которые станут основой для хорошего настроения на весь июнь.Звезды на стороне Скорпионов в июне, поэтому можно не сдерживать себя и проявить искренность в общении с другими людьми. Вам будет сопутствовать удача, также не исключены судьбоносные встречи.В июне Стрельцам стоит ставить самые большие цели, ведь вам благоволят звезды. Все действия представителей этого знака будут приносить положительный результат, а неправильных решений не будет.Благоприятные дни: 2, 5, 8, 14, 21, 29Неблагоприятные дни: 1, 4, 13, 18, 25, 30В июне Козерогам стоит не давать себя в обиду и быть готовыми к тому, что кто-то может потерять чувство меры и начнет вами нагло пользоваться. Решительно пресекайте такое поведение и давайте отпор – это поможет добиться должного уважения.В июне Водолеям важно осознать, что они живут в первую очередь для себя, поэтому стоит прекратить всем угождать. Вам стоит научиться говорить "нет". В этом случае представители знака смогут преодолеть все препятствия и решить все вопросы.Начало месяца у Рыб будет спокойным - даже получится расслабиться, однако уже ближе к середине июня придут мысли о планах на будущее и их реализации. Не стоит бояться мыслить глобально. Постарайтесь выйти из "зоны комфорта". Категории: общество Ключевые слова: гороскоп, июнь — статья прочитана 118 раз Комментарии