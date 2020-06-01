Литва планирует перезахоронить прах своих политзаключенных в Казахстане 🔊 Воспроизвести



Литва планирует в этом году перезахоронить останки своих политзаключенных, которые покоятся на кладбище поселка Рудник Карагандинской области Казахстана.



Как утверждает МИД Литвы, проект согласован с местными властями, необходимые разрешения уже получены, однако есть опасения, что работам может помешать пандемия коронавируса.



"Для перезахоронения намечается сформировать команду специалистов Службы надзора за культурными ценностями, однако из-за ограничений поездок, связанных с пандемией COVID-19, включая обязательный 14-дневный карантин, а также действующий пока в Казахстане запрет на международные полеты, не ясно, можно ли будет организовать прибытие делегации литовских специалистов и начать работы в намеченные сроки, в июле", - говорится в переданном BNS комментарии министерства. Литва планирует в этом году перезахоронить останки своих политзаключенных, которые покоятся на кладбище поселка Рудник Карагандинской области Казахстана.Как утверждает МИД Литвы, проект согласован с местными властями, необходимые разрешения уже получены, однако есть опасения, что работам может помешать пандемия коронавируса."Для перезахоронения намечается сформировать команду специалистов Службы надзора за культурными ценностями, однако из-за ограничений поездок, связанных с пандемией COVID-19, включая обязательный 14-дневный карантин, а также действующий пока в Казахстане запрет на международные полеты, не ясно, можно ли будет организовать прибытие делегации литовских специалистов и начать работы в намеченные сроки, в июле", - говорится в переданном BNS комментарии министерства. На кладбище в Руднике похоронены девять литовцев, все они лежат рядом, так что эти могилы образуют своего рода литовский некрополь, там установлен бетонный крест.



Это кладбище, как и все вокруг, находится под угрозой уничтожения, потому что на этом месте обнаружено месторождение меди, и там планируется оборудовать шахты для ее добычи.



"На этом месте десять лет назад нашли месторождение меди, власти сказали: готовьтесь, всё будет переселено. Весь поселок Рудник уже уничтожен", - рассказал на заседании парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти государства архитектор Альгис Вишнюнас, который посетил это место с "Миссией - Сибирь" в 2018 году.



"Наша идея была эксгумировать, перезахоронить, перенести такое же надгробие, сохранив аутентику", - объяснил он.



Перенести прах планируется на мемориальный комплекс в Спасске под Карагандой, здесь установлены памятники политзаключенным и ссыльным многих народов Европы и Азии.



Как сказала BNS директор Мемориального департамента Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы Гинтаре Йокубонене, в случае возникновения угрозы для каких-то захоронений литовцев в Казахстане их предлагается перезахоранивать в Спасске.



Представители властей Казахстана еще несколько лет назад предупредили всех заинтересованных о том, что кладбище Рудника сровняют с землей, срок для переноса был указан до середины 2020 года.



Министерство культуры Литвы поддерживает предложение перезахоронения праха литовцев с Рудника на мемориале в Спасске.



Парламентская Комиссия по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти государства решила обратиться в правительство с призывом оказать материальную поддержку этому проекту, так как сохранить небольшое христианское кладбище в центре промышленной зоны большой мусульманской страны просто нереально.



В бывшем советском Казахстане действовало несколько десятков лагерей, в них отбыло сроки около 20 тысяч политзаключенных из Литвы. По масштабам ссылок, отбывания сроком и захоронений литовцев территория Казахстана уступает только России. BNS Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии, история Ключевые слова: геноцид, траур, "Миссия - Сибирь", ссылки География: Литва — статья прочитана 76 раз Комментарии