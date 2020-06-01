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Центр геноцида Литвы открывает доступ к данным о лицах, репрессированных в 1940–1953 годах



Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) в понедельник открывает доступ к данным о лицах, репрессированных советской властью в 1940–1953 годах.

В свободный доступ по ссылке http://www.lietuviaisibire.lt/lt/represuotieji выложены данные о репрессированных (сосланных, осужденных на тюремное заключение, убитых) советской властью в этот период жителях Литвы.

Как сообщает ЦИГРЖЛ, сбор этих данных начался в 1988 году.

О репрессиях жителей Литвы, вооруженном и гражданском сопротивлении советскому оккупационному режиму было собрано в общей сложности более 150 тысяч свидетельств - анкет, документов, писем, коротких и длинных рассказов.

Вместе с архивными документами, опубликованными разными авторами материалами эти свидетельства составляют основу пятитомного издания "Геноцид жителей Литвы".

По адресу http://www.lietuviaisibire.lt/lt/represuotieji выложена главная информация о репрессированных: имена, фамилии, год рождения, место жительство во время репрессий, характер, годы репрессии, которой они подверглись, регион СССР, в котором они отбывали ссылку или заключение, дальнейшая судьба - вернулись, не вернулись, умерли в месте репрессии. Переходя по ссылке, посетители могут сделать отбор по различным критериям, будет предусмотрена возможность уточнения или дополнения данных.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: геноцид, репрессии, списки
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 июня, 13:30

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