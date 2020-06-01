Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в 1-м квартале по сравнению с первым кварталом 2019 года увеличился на 2,4% и в ценах того времени составлял 11,1 млрд евро.



Между тем в 1-м квартале по сравнению с 4-м кварталом 2019 года реальное изменение экономики было отрицательным - минус 0,3%, как сообщил Департамент статистики, сделав первую оценку ВВП.



Ранее сообщалось, что в 1-м квартале годовой рост экономики составил 2,5%, а спад за квартал – 0,2%.



Расходы окончательного потребления домохозяйств за квартал уменьшились на 0,2%, между тем расходы властного сектора увеличились на 0,1%.



Министерство финансов прогнозирует, что ВВП Литвы, в зависимости от успешности обуздания коронавирусного кризиса, в этом году может снизиться на 2,8–7,3%. Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в 1-м квартале по сравнению с первым кварталом 2019 года увеличился на 2,4% и в ценах того времени составлял 11,1 млрд евро.Между тем в 1-м квартале по сравнению с 4-м кварталом 2019 года реальное изменение экономики было отрицательным - минус 0,3%, как сообщил Департамент статистики, сделав первую оценку ВВП.Ранее сообщалось, что в 1-м квартале годовой рост экономики составил 2,5%, а спад за квартал – 0,2%.Расходы окончательного потребления домохозяйств за квартал уменьшились на 0,2%, между тем расходы властного сектора увеличились на 0,1%.Министерство финансов прогнозирует, что ВВП Литвы, в зависимости от успешности обуздания коронавирусного кризиса, в этом году может снизиться на 2,8–7,3%. * * *



Выручка государственного энергетического холдинга Ignitis grupe в этом году составила 412,6 млн евро - на 4,3% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.



Скорректированная прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в январе-апреле этого года была 104,0 млн евро - на 3,8% больше, чем за соответствующий период 2019 года (100,2 млн евро).



100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.



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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%. Снижение цены фиксировалось в Латвии и Эстонии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



25-31 мая в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 22,15 евро за мегаватт-час. Столько же электроэнергия стоила и в Латвии, где она подешевела на 19%. В Эстонии цена упала на 25% до 22,05 евро. Между тем, на на бирже NordPool электроэнергия подешевела более чем на половину 4,42 евро за мегаватт-час.



На прошлой неделе производство электроэнергии в Балтийских странах выросло на 8% до 264 гигаватт-часов. В Литве оно выросло на 3% до 82 гигаватт-часов, в Латвии – на 9% до 120 гигаватт-часов, а в Эстонии – на 15% до 62 гигаватт-часов.



За неделю все три Балтийские страны вместе произвели немногим более 58% требующейся им электроэнергии. В Литве генерация составила 41% потребностей страны, в Эстонии – до 48%, в Латвии – 97%.



По сравнению с прежней неделей потребление электроэнергии в Литве и Латвии сократилось на 3% до соответственно 203 и 124 гигаватт-часов. В Эстонии потребление сократилось на 6% до 129 гигаватт-часов. Совокупное потребление электроэнергии в Балтийских странах снизилось на 4% до 456 гигаватт-часов.



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В январе-мае этого года в Литве зарегистрировано 15506 новых легковых автомобилей – на 26,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано 21201 новых автомобилей, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.



Только в мае регистрация новых авто сократилась на 54% до 2201, когда за аналогичный период прошлого года были зарегистрированы 4789 новых автомобилей.



"На рынок в наибольшей степени повлияли последствия карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)", – говорится в сообщении.



В мае было зарегистрировано 2057 единиц личных автомобилей, что на 51,5% меньше, а объемы регистрации автомобилей коммерческого использования сократились на 73,7% до 144.



В прошлом месяце на рынке новых автомобилей личного использования лидировали Fiat Tipo (443 единицы), Fiat 500 (260) и Toyota Corolla (124).



В мае в Литве были зарегистрированы два спортивных внедорожника класса люкс Lamborghini Urus. Загрузка... Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии