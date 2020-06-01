Глава военной разведки Литвы: можем помочь здравоохранению с медицинской разведкой - ИНТЕРВЬЮ BNS 🔊 Воспроизвести



Литовская военная разведка готова помочь системе здравоохранения усилить мощности медицинской разведки в связи с уроками пандемии коронавируса, говорит глава военной разведки, полковник Ремигиюс Бальтренас.



По мнению офицера, помощь разведчиков-аналитиков гражданским ведомствам - более реальный путь, нежели создание отдельного подразделения медицинской разведки.



"Военная разведка может предоставить аналитические возможности и оценку медицинского, вирусологического риска в контексте всех угроз и рисков в государственном масштабе", - сказал в интервью BNS директор Второго департамента оперативных служб (ВДОС) при Министерстве обороны Р. Бальтренас.



Глава ВДОС, который редко общается со СМИ, дал BNS интервью по случаю тридцатилетия восстановления военной разведки Литвы. Литовская военная разведка готова помочь системе здравоохранения усилить мощности медицинской разведки в связи с уроками пандемии коронавируса, говорит глава военной разведки, полковник Ремигиюс Бальтренас.По мнению офицера, помощь разведчиков-аналитиков гражданским ведомствам - более реальный путь, нежели создание отдельного подразделения медицинской разведки."Военная разведка может предоставить аналитические возможности и оценку медицинского, вирусологического риска в контексте всех угроз и рисков в государственном масштабе", - сказал в интервью BNS директор Второго департамента оперативных служб (ВДОС) при Министерстве обороны Р. Бальтренас.Глава ВДОС, который редко общается со СМИ, дал BNS интервью по случаю тридцатилетия восстановления военной разведки Литвы. Р. Бальтренас сказал, что Беларусь в последнее время укрепляет военное сотрудничество с Россией, а на учениях военные этих двух стран тренируются отрезать страны Балтии от Польши через так называемый "Сувалкский коридор".



"То недовольство, которое публично демонстрируется по поводу предполагаемых разногласий, мы как военная разведка расцениваем как один из переговорных моментов, игру, которая просто необходима президенту Беларуси Александру Лукашенко для выживания", - сказал директор департамента.



По словам Р. Бальтренаса, литовская военная разведка укрепляет свой потенциал анализа рисков, исходящих от Китая. Как сказал офицер, риски для Литвы представляет военное сотрудничество Китая с Беларусью и Россией, а также стремление телекоммуникационной компании Huawei участвовать в создании сети мобильной связи пятого поколения (5G).



"На сегодняшний день Китай трактуется как фактор риска. Да, в военной разведке усиливаются аналитические мощности в отношении Китая. Знание языка, экспертиза региона требуют немалых инвестиций, на сегодняшний день у нас неплохой старт, мы его развиваем. В соответствии с Законом о разведке, мы даем оценку военному измерению, как известно, оборонная промышленность Китая огромна", - сказал офицер.



"С военной точки зрения для Китая наше государство не является приоритетом, но у нас есть вторичные последствия через сотрудничество Беларуси с Китаем, несколько лет назад флот России и Китая совместно находился в Балтийском море. Так что мы в таком же темпе развиваем свои аналитические мощности, чтобы иметь возможность анализировать китайский фактор риска", - сказал он.



"Участие китайской компании Huawei - это фактор риска. Об этом говорят и наши партнеры. Одни из партнеров ищут более мощные средства управления риском, другие просто констатируют, но никто не может отрицать наличие фактора риска хотя бы в силу того, что китайское законодательство обязывает компании участвовать, если это будет актуально, в шпионской деятельности", - сказал он.



Офицер также отметил, что военные НАТО в Литве сталкиваются с пропагандой и кибернетическими атаками.



"Тренировки проводятся на полигоне в Пабраде, который находится недалеко от границы с Беларусью, нам известно, что у служб безопасности и разведки Беларуси хорошие мощности сигнальной разведки, они способны осуществлять сбор и, в случае необходимости, блокировать сигналы мобильных телефонов. Американский или германский военнослужащий это непосредственно ощущает: внезапно пропадает связь, возникают какие-то шумы. На наш взгляд, как военной разведки, это вполне естественные процессы, просто нужно время, чтобы сформировалось понимание того, что это реальность", - сказал полковник. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: юбилей, разведка, интервью, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии