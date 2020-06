В столице США ввели комендантский час и задействовали солдат из-за протестов 🔊 Воспроизвести Протесты в Вашингтоне



Из-за продолжающихся протестов комендантский час введен в 40 городах США. Для подавления беспорядков в нескольких штатах задействовали 5 тысяч солдат Национальной гвардии, сообщает Из-за продолжающихся протестов комендантский час введен в 40 городах США. Для подавления беспорядков в нескольких штатах задействовали 5 тысяч солдат Национальной гвардии, сообщает DW



Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 p.m. on Sunday, May 31, until 6:00 a.m. on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department. — Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC Lite (@MayorBowser) May 31, 2020



Более тысячи демонстрантов прошли маршем по центру столицы США во время антирасистской акции протеста, скандируя имя убитого в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. По данным издания The Washington Post, отдельные участники пытались распылить перцовый газ из баллончика. Некоторые демонстранты разожгли костры, в которые бросали феерверки и ветки. Полиция применила слезоточивый газ. 29 и 30 мая мирные протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Некоторые демонстранты возводили баррикады, поджигали машины и разрисовывали здания граффити.



По данным источников CNN и The New York Times, в разгар протестов президент США Дональд Трамп на некоторое время отправился в подземный бункер. Как сообщают журналисты, он провел там меньше часа.



