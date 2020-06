Неизвестные уничтожили звезду Трампа на голливудской Аллее славы 🔊 Воспроизвести



Американский лидер был удостоен памятного знака в 2007 году за работу на телешоу The Apprentice, передает



Звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе разбили неизвестные. Об этом сообщил, опубликовав фотографию, портал The Academy Music Business на своей странице в "Твиттере". В то же время пользователи соцсетей отметили, что на изображении нет никаких обозначений, доказывающих принадлежность звезды американскому лидеру.



Причины подобного поступка также неизвестны. Вероятно, это случилось на фоне протестных акций, которые проходят по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в реанимации после жёсткого задержания. Американский лидер был удостоен памятного знака в 2007 году за работу на телешоу The Apprentice, передает ЛАЙФ Звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе разбили неизвестные. Об этом сообщил, опубликовав фотографию, портал The Academy Music Business на своей странице в "Твиттере". В то же время пользователи соцсетей отметили, что на изображении нет никаких обозначений, доказывающих принадлежность звезды американскому лидеру.Причины подобного поступка также неизвестны. Вероятно, это случилось на фоне протестных акций, которые проходят по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в реанимации после жёсткого задержания. Donald Trumps star. pic.twitter.com/2mKjXt7PTj — The Academy Music Business (@BenjaminEnfield) May 31, 2020



Отметим, памятный знак в честь будущего 45-го президента Америки был установлен в 2007 году за работу на телешоу The Apprentice.



Как сообщал Лайф, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость. Отметим, памятный знак в честь будущего 45-го президента Америки был установлен в 2007 году за работу на телешоу The Apprentice.Как сообщал Лайф, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: беспорядки, США, Трамп — статья прочитана 75 раз Комментарии