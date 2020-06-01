Католикам в Литве разрешили принимать причастие 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



В литовских церквях должно соблюдаться безопасное расстояние между людьми. Верующих с симптомами простуды призвали продолжать молиться дома. Литовская католическая церковь с 1 июня намерена вернуться к обычному порядку богослужений и причастий, однако верующих просят соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает



Верующим с симптомами, типичными для простудных заболеваний, рекомендуется продолжать молиться дома.



Епископы сообщили, что в церквях должно соблюдаться безопасное расстояние между людьми. В литовских церквях должно соблюдаться безопасное расстояние между людьми. Верующих с симптомами простуды призвали продолжать молиться дома. Литовская католическая церковь с 1 июня намерена вернуться к обычному порядку богослужений и причастий, однако верующих просят соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Конференции епископов Литвы.Верующим с симптомами, типичными для простудных заболеваний, рекомендуется продолжать молиться дома.Епископы сообщили, что в церквях должно соблюдаться безопасное расстояние между людьми. Во время похорон приходские пасторы могут разрешить принести гроб в церковь, если соблюдается безопасная дистанция. Пасторы приходов принимают решение о проводе умершего с места его подготовки к погребению в индивидуальном порядке.



Также епископы пригласили приходских пасторов, администраторов, ректоров ректуратов и катехизаторов обеспечить завершение программ подготовки к первому причастию и миропомазанию.



После завершения подготовительной программы первое причастие может быть дано с 1 июня, а таинство миропомазания для небольшой группы верующих возобновится с 16 июня.



По просьбе родителей таинство причастия и таинство миропомазания для их детей могут быть отложены на более поздний срок.



Кроме того, религиозные шествия могут проводиться с учетом любых ограничений, наложенных властями.



В Литве число случаев коронавируса превысило 1670. При этом 70 пациентов скончались. Режим карантина, по последним данным, действует до 16 июня.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 367 тысячи человек. lt.sputniknews.ru Категории: общество, культура Ключевые слова: церковь, контроль, причастие, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии