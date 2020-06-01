Американские танки покидают Литву 🔊 Воспроизвести



Американский механизированный батальон покидает Литву. Танки и солдаты отправляются в Германию, а потом домой, в Техас, сообщает



Батальон находился в стране с осени прошлого года и принял участие в целом ряде учений. Планировалось, что он присоединится и к крупнейшим манёврам НАТО Defender-2020, но они в итоге были отменены из-за коронавируса. "Ковидом" заболели несколько десятков военнослужащих НАТО, расквартированных в Литве.



В целом же и Вильнюс, и Брюссель очень позитивно оценивают итоги пребывания американцев.



Раймундас Кароблис, министр обороны Литвы: "Во-первых, у американцев были свои учебные планы боевой подготовки, которые они здесь и осуществляли. Во-вторых, да, это средство сдерживания. Нам необходимо присутствие американских войск. Но главное средство сдерживания — это передовые батальоны НАТО".



Американские танки первыми испытали новую железнодорожную ветку: её проложили специально для перевозки тяжёлой техники на полигон в Пабраде. Руководство Альянса неоднократно высказывал обеспокоенность несовершенством литовской инфраструктуры, хотя именно Литва из стран Балтии обладает наибольшим количеством объектов НАТО. Американский механизированный батальон покидает Литву. Танки и солдаты отправляются в Германию, а потом домой, в Техас, сообщает ЕВРОНЬЮС Батальон находился в стране с осени прошлого года и принял участие в целом ряде учений. Планировалось, что он присоединится и к крупнейшим манёврам НАТО Defender-2020, но они в итоге были отменены из-за коронавируса. "Ковидом" заболели несколько десятков военнослужащих НАТО, расквартированных в Литве.В целом же и Вильнюс, и Брюссель очень позитивно оценивают итоги пребывания американцев.Раймундас Кароблис, министр обороны Литвы: "Во-первых, у американцев были свои учебные планы боевой подготовки, которые они здесь и осуществляли. Во-вторых, да, это средство сдерживания. Нам необходимо присутствие американских войск. Но главное средство сдерживания — это передовые батальоны НАТО".Американские танки первыми испытали новую железнодорожную ветку: её проложили специально для перевозки тяжёлой техники на полигон в Пабраде. Руководство Альянса неоднократно высказывал обеспокоенность несовершенством литовской инфраструктуры, хотя именно Литва из стран Балтии обладает наибольшим количеством объектов НАТО. ru.euronews.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Литва — статья прочитана 355 раз Комментарии