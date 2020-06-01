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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Американские танки покидают Литву
Американский механизированный батальон покидает Литву. Танки и солдаты отправляются в Германию, а потом домой, в Техас, сообщает ЕВРОНЬЮС.
Батальон находился в стране с осени прошлого года и принял участие в целом ряде учений. Планировалось, что он присоединится и к крупнейшим манёврам НАТО Defender-2020, но они в итоге были отменены из-за коронавируса. "Ковидом" заболели несколько десятков военнослужащих НАТО, расквартированных в Литве.
В целом же и Вильнюс, и Брюссель очень позитивно оценивают итоги пребывания американцев.
Раймундас Кароблис, министр обороны Литвы: "Во-первых, у американцев были свои учебные планы боевой подготовки, которые они здесь и осуществляли. Во-вторых, да, это средство сдерживания. Нам необходимо присутствие американских войск. Но главное средство сдерживания — это передовые батальоны НАТО".
Американские танки первыми испытали новую железнодорожную ветку: её проложили специально для перевозки тяжёлой техники на полигон в Пабраде. Руководство Альянса неоднократно высказывал обеспокоенность несовершенством литовской инфраструктуры, хотя именно Литва из стран Балтии обладает наибольшим количеством объектов НАТО.
ru.euronews.com
География: Литва
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