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МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется
Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.
«Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьёзно накаляется», — приводит RT со ссылкой на Интерфакс его слова.
Он отметил, что «речь идёт не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства».
По его словам, в МВД наблюдают «спланированные подготовленные акции». Казакевич отметил, что у МВД страны есть силы для предотвращения угроз.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы претендентов собирают подписи в городах страны для поддержки выдвижения их кандидатами в президенты. 14 мая сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко подал в ЦИК Белоруссии документы на регистрацию инициативной группы кандидата в президенты.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал
География: Белоруссия
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