МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется 🔊 Воспроизвести



Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.



«Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьёзно накаляется», — приводит



Он отметил, что «речь идёт не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства».



По его словам, в МВД наблюдают «спланированные подготовленные акции». Казакевич отметил, что у МВД страны есть силы для предотвращения угроз.



Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы претендентов собирают подписи в городах страны для поддержки выдвижения их кандидатами в президенты. 14 мая сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко подал в ЦИК Белоруссии документы на регистрацию инициативной группы кандидата в президенты. Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.«Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьёзно накаляется», — приводит RT со ссылкой на Интерфакс его слова.Он отметил, что «речь идёт не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства».По его словам, в МВД наблюдают «спланированные подготовленные акции». Казакевич отметил, что у МВД страны есть силы для предотвращения угроз.Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы претендентов собирают подписи в городах страны для поддержки выдвижения их кандидатами в президенты. 14 мая сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко подал в ЦИК Белоруссии документы на регистрацию инициативной группы кандидата в президенты. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: выборы, президент, кандидаты, рейтинги География: Белоруссия — статья прочитана 94 раза Комментарии