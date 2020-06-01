В Роскосмосе анонсировали возобновление лунной программы 🔊 Воспроизвести Фото © LIFE / Роман Имполитов



Там также оценили вчерашний запуск астронавтов NASA, отметив, что две возможности долететь до МКС лучше, чем одна.



"Роскосмос" планирует возобновить лунную программу в 2021 году. Об этом сообщил



— Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно, — написал Устименко в "Твиттере".



Он также назвал истерикой реакцию россиян на успешный запуск частного пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами на борту, заявив, что это давно должно было произойти. Кроме того, он добавил, что две транспортные системы от Земли до МКС лучше, чем одна, потому что "в космосе всякое случается".



Напомним, первый в истории человечества частный запуск астронавтов на орбиту Земли совершила компания SpaceX накануне. Даглас Хёрли и Роберт Бенкен отправились на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля Crew Dragon, стартовавшего с Земли с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Там также оценили вчерашний запуск астронавтов NASA, отметив, что две возможности долететь до МКС лучше, чем одна."Роскосмос" планирует возобновить лунную программу в 2021 году. Об этом сообщил ЛАЙФ глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Он также анонсировал испытания новых ракет, запланированные на текущий год.— Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно, — написал Устименко в "Твиттере".Он также назвал истерикой реакцию россиян на успешный запуск частного пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами на борту, заявив, что это давно должно было произойти. Кроме того, он добавил, что две транспортные системы от Земли до МКС лучше, чем одна, потому что "в космосе всякое случается".Напомним, первый в истории человечества частный запуск астронавтов на орбиту Земли совершила компания SpaceX накануне. Даглас Хёрли и Роберт Бенкен отправились на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля Crew Dragon, стартовавшего с Земли с помощью ракеты-носителя Falcon 9. life.ru Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, космос, Луна, освоение — статья прочитана 141 раз Комментарии