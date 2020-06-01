Валерия заявила, что аудитория стала дебильной 🔊 Воспроизвести Фото © Instagram / valeriya



Поклонники певицы попросили её объяснить такое высказывание.



Певица Валерия заявила, что нынешняя аудитория стала "дебильная". Об этом она сказала в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой во время YouTube-шоу Comment Out, сообщает



По заданию "суперраунда" выпуска Цой нужно было позвонить Валерии и, согласно задумке авторов шоу, предложить певице провести прямой эфир в "Инстаграме" и устроить челленджи. Певица отказалась, назвав один из предложенных челленджей "трешем". Но при этом заявила, что "надо что-то делать" с прямыми эфирами. Певица Валерия заявила, что нынешняя аудитория стала "дебильная". Об этом она сказала в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой во время YouTube-шоу Comment Out, сообщает ЛАЙФ По заданию "суперраунда" выпуска Цой нужно было позвонить Валерии и, согласно задумке авторов шоу, предложить певице провести прямой эфир в "Инстаграме" и устроить челленджи. Певица отказалась, назвав один из предложенных челленджей "трешем". Но при этом заявила, что "надо что-то делать" с прямыми эфирами. — Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала... Вот эти челленджи... Мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато, — отметила певица.



Эти слова не прошли мимо подписчиков Валерии. Под одним из постов в "Инстаграме" певицы её попросили пояснить слова о "дебильной аудитории". Комментатора возмутило, что для артистки считается совершенно нормальным так отзываться о своих фанатах. В ответ Валерия заявила, что речь шла не о её аудитории.



— Не свою [аудиторию], а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться, — ответила певица.



Напомним, ранее супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у бывшего лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова "нет ничего святого", и вызвал "старикашку" на мужской разговор. Поводом для этого стали споры по поводу положения артистов, якобы обедневших из-за пандемии коронавируса. life.ru Категории: общество, культура, чп и криминал, в России Ключевые слова: Валерия, оскорбление, шоу-бизнес География: Россия — статья прочитана 126 раз Комментарии