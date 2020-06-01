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Путин поручил расширить российские базы в Сирии



Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории, сообщает ВЗГЛЯД.

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Проект протокола № 1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство.

После согласования договоренностей с Сирией ведомства должны подписать его от имени России. В документ разрешено вносить изменения, которые не носят принципиальный характер, передает РИА «Новости».
Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года в целях поддержки правительственных войск Сирии в противостоянии с террористами, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали еще одно соглашение, в соответствии с которым в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, в том числе те, что оснащены ядерными энергетическими установками. Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение рассчитано на 49 лет с возможностью автоматического продления еще на 25 лет.

Путин ранее подчеркивал, что российское присутствие в Сирии – это «важная благородная миссия, направленная на защиту интересов нашей страны и граждан». Он напоминал, что тысячи боевиков – выходцев из России скопились на территории Сирии, и лучше «уничтожать их там», чем встречать в своей стране. Кроме того, отмечал глава государства, применение ВС России в боевых условиях дает военным уникальный опыт, «никакие учения не идут в сравнение с этим».
vz.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, Путин, Сирия, базы
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добавлена сегодня, 1 июня, 17:00

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