Путин поручил расширить российские базы в Сирии 🔊 Воспроизвести



Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории, сообщает



Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.



Проект протокола № 1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство.



После согласования договоренностей с Сирией ведомства должны подписать его от имени России. В документ разрешено вносить изменения, которые не носят принципиальный характер, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории, сообщает ВЗГЛЯД Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.Проект протокола № 1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство.После согласования договоренностей с Сирией ведомства должны подписать его от имени России. В документ разрешено вносить изменения, которые не носят принципиальный характер, передает РИА «Новости». Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года в целях поддержки правительственных войск Сирии в противостоянии с террористами, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.



В 2017 году Москва и Дамаск подписали еще одно соглашение, в соответствии с которым в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, в том числе те, что оснащены ядерными энергетическими установками. Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение рассчитано на 49 лет с возможностью автоматического продления еще на 25 лет.



Путин ранее подчеркивал, что российское присутствие в Сирии – это «важная благородная миссия, направленная на защиту интересов нашей страны и граждан». Он напоминал, что тысячи боевиков – выходцев из России скопились на территории Сирии, и лучше «уничтожать их там», чем встречать в своей стране. Кроме того, отмечал глава государства, применение ВС России в боевых условиях дает военным уникальный опыт, «никакие учения не идут в сравнение с этим». vz.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, Путин, Сирия, базы — статья прочитана 118 раз Комментарии