СМИ: стратегический диалог между Ираком и США начнется 10 июня 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/GAILAN HAJI



Первый этап стратегического диалога между Ираком и Соединенными Штатами начнется 10 июня. Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-Awsat, передает



По ее информации, начальная стадия стратегического диалога между двумя странами "состоится 10 и 11 июня". Указывается, что на первом этапе Ирак и США "будут представлены на уровне ниже министров иностранных дел, а сами делегации будут разделены на три группы - военную, политическую и экономическую". Первый этап стратегического диалога между Ираком и Соединенными Штатами начнется 10 июня. Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-Awsat, передает ТАСС По ее информации, начальная стадия стратегического диалога между двумя странами "состоится 10 и 11 июня". Указывается, что на первом этапе Ирак и США "будут представлены на уровне ниже министров иностранных дел, а сами делегации будут разделены на три группы - военную, политическую и экономическую". Как сообщил посол США в Ираке Мэтью Туллер, слова которого привел иракский телеканал Al Sumaria, в ближайшие дни "американские представители в деталях обсудят наше [с Ираком] стратегическое рамочное соглашение". По его словам оно затрагивает "все аспекты двусторонних отношений, включая политические, экономические, научно-культурные и образовательные, а не только ограниченные сферой безопасности".



О проведении стратегического диалога Вашингтон и Багдад договорились в конце прошлого года. В апреле госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская администрация предложила Ираку провести в середине июня раунд стратегического диалога, чтобы "обсудить недопустимость отката в борьбе с терроризмом на фоне распространения коронавируса". Тогда Помпео сообщил, что делегацию США представит заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. "Все вопросы стратегического характера включены в повестку дня, в том числе дальнейшее военное присутствие США для поддержки и обеспечения независимости Ирака", - отметил госсекретарь. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Переговоры, Иарк — статья прочитана 114 раз Комментарии