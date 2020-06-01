В Италии предложили учредить день солидарности с Россией 🔊 Воспроизвести



В память о помощи, которую Россия оказала Италии в борьбе с коронавирусом, нужно учредить день солидарности с РФ. Такое предложение выдвинула итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей", сообщает



Президент ассоциации Эннио Бордато уже направил письма с этой инициативой мэрам порядка 90 городов области Ломбардия, а также руководителям фракций в обеих палатах национального парламента. По словам Бордато, "эта великая страница солидарности" не должна быть забыта. Он добавил, что в самые трагичные минуты борьбы с коронавирусом Россия была страной, которая больше остальных помогла Италии.



— Начиная с помощи российских моряков в разрушенной землетрясением Мессине и спасения дирижабля Умберто Нобиле до землетрясения в Аквиле и наводнения в Венеции — это не должно быть оставлено позади, — отметил он.



С 22 марта в Италию было направлено 15 самолётов с военными вирусологами и эпидемиологами. Они доставили туда восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и мероприятий по дезинфекции. Премьер республики Джузеппе Конте поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь. В память о помощи, которую Россия оказала Италии в борьбе с коронавирусом, нужно учредить день солидарности с РФ. Такое предложение выдвинула итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей", сообщает ЛАЙФ Президент ассоциации Эннио Бордато уже направил письма с этой инициативой мэрам порядка 90 городов области Ломбардия, а также руководителям фракций в обеих палатах национального парламента. По словам Бордато, "эта великая страница солидарности" не должна быть забыта. Он добавил, что в самые трагичные минуты борьбы с коронавирусом Россия была страной, которая больше остальных помогла Италии.— Начиная с помощи российских моряков в разрушенной землетрясением Мессине и спасения дирижабля Умберто Нобиле до землетрясения в Аквиле и наводнения в Венеции — это не должно быть оставлено позади, — отметил он.С 22 марта в Италию было направлено 15 самолётов с военными вирусологами и эпидемиологами. Они доставили туда восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и мероприятий по дезинфекции. Премьер республики Джузеппе Конте поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь. life.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, помощь, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 51 раз Комментарии