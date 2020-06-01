Байден обошёл Трампа по популярности за полгода до президентских выборов 🔊 Воспроизвести



Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат Демократической партии на президентских выборах Джозеф Байден опережает по популярности действующего президента Дональда Трампа. Байден превосходит американского лидера на десять процентных пунктов, и это за полгода до президентских выборов. Такие результаты дал опрос, проведённый Washington Post и ABC News, сообщает



Рейтинг Байдена среди опрошенных составил 53%, Трампа — 43%. Но показатели Байдена снижаются в два раза, если учитывать только тех избирателей, которые "точно будут голосовать".



Ранее Байден жёстко раскритиковал действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над людьми, которые носят защитные маски во время пандемии коронавируса. Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат Демократической партии на президентских выборах Джозеф Байден опережает по популярности действующего президента Дональда Трампа. Байден превосходит американского лидера на десять процентных пунктов, и это за полгода до президентских выборов. Такие результаты дал опрос, проведённый Washington Post и ABC News, сообщает ЛАЙФ Рейтинг Байдена среди опрошенных составил 53%, Трампа — 43%. Но показатели Байдена снижаются в два раза, если учитывать только тех избирателей, которые "точно будут голосовать".Ранее Байден жёстко раскритиковал действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над людьми, которые носят защитные маски во время пандемии коронавируса. Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства Дональд Трамп будет участвовать в них от Республиканской партии.



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Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден назвал протесты в нескольких штатах страны правильным и необходимым ответом на отсутствие справедливости, при этом политик осудил насилие со стороны участников беспорядков.



«Но поджоги городов и бессмысленное разрушение — это неправильно... как и насилие, ставящее жизнь людей под угрозу», — говорится в его заявлении.



Байден заявил, что в качестве президента он поможет вести дискуссию.



«Что более важно, я буду слушать других», — заверил он.



Протесты в ряде американских штатов начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.



Власти Миннесоты приняли решение полностью мобилизовать Национальную гвардию впервые за всю историю штата в связи с ситуацией. life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, выборы, Трамп, рейтинги, Байден — статья прочитана 116 раз Комментарии